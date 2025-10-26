Roma batte Sassuolo: Dybala lancia giallorossi al vertice con il Napoli.

La compagine giallorossa conquista i tre punti in un’ostinata battaglia contro il Sassuolo, risolta da un acuto lampo di Dybala nel primo tempo, portando la Roma a condividere il primato della classifica con il Napoli.

Il gol dell’argentino, frutto di una strategia tattica che ha visto l’allenatore Gasperini richiedere maggiore aggressività e iniziativa al suo campione, ha sbloccato una partita altrimenti equilibrata e combattuta a ritmi elevati a Reggio Emilia.

La difesa neroverde, pur dimostrando grande resilienza, si è dovuta arrendere alla precisione e alla capacità di inserimento del numero 10 capitolino.

Parallelamente, l’anticipo delle 15:00 ha visto Verona e Cagliari concludere le ostilità in parità, con un risultato di 2-2 che riflette la tenacia e la determinazione di entrambe le squadre.

Il Verona è stato protagonista grazie a due reti, realizzate rispettivamente da Gagliardini e Orban, che hanno inizialmente portato i veneti in vantaggio.

Tuttavia, il Cagliari, guidato da una ritrovata convinzione, ha orchestrato una rimonta spettacolare, concretizzata dai gol di Idrissi e Felici, dimostrando una notevole capacità di reazione e un’inaspettata solidità nel recupero.

Il pareggio, sebbene positivo per il Cagliari che interrompe una serie di risultati negativi, lascia un velo di amarezza al Verona, che aveva mirato a consolidare il proprio posizionamento nella zona medio-alta della classifica.

L’incontro è stato caratterizzato da un’intensità fisica notevole, con continui capovolgimenti di fronte e un gioco spezzettato, interrotto da numerose interruzioni dovute a falli e cartellini.

La partita ha evidenziato le peculiarità di due squadre con filosofie di gioco differenti: un Verona più propenso all’iniziativa e alla ricerca del gol, un Cagliari più pragmatico e attento a preservare il risultato.

Il risultato finale, dunque, è l’esito di una sfida equilibrata, dove la fatica e la determinazione hanno prevalso sulla brillantezza e sulla spettacolarità.

La giornata di campionato si conferma ricca di emozioni e sorprese, con la lotta per la vetta della classifica che si fa sempre più avvincente.