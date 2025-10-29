Roma-Parma: Gasperini forgia una squadra duttile e vincente

La Roma di Gasperini si conferma squadra duttile e pragmatica, capace di plasmare il proprio gioco in funzione dell’avversario e di estrarre la vittoria anche nelle situazioni più complesse.

Il successo per 2-1 contro un Parma gagliardo, al termine di una partita intensa e combattuta all’Olimpico, ne è la prova tangibile.

L’incontro, al di là del risultato, ha offerto uno spaccato interessante sulla capacità della squadra capitolina di interpretare tatticamente una partita, soppesando intensità e gestione.

L’annullato gol di Soulè, frutto di un intervento del VAR che ha ridisegnato un episodio cruciale del primo tempo, non ha smorzato l’entusiasmo giallorosso, anzi, ha contribuito a forgiare un carattere temprato.

La ripresa si è aperta con la zampata di Juan Hermoso, il cui colpo di testa potente e preciso ha sbloccato il risultato, premiando la costante pressione esercitata dai campioni di Gasperini.

L’aggressività nel tentativo di penetrare le linee avversarie e la ricerca di spazi inattesi sono stati tratti distintivi della Roma, in grado di sfruttare al meglio le qualità individuali, come quella di un Dovbyc apparso finalmente in condizione di esprimere appieno il proprio potenziale.

La rete del raddoppio, sebbene arrivata in un momento in cui sembrava aver chiuso definitivamente l’incontro, ha confermato la capacità della squadra di capitalizzare al meglio le occasioni create.

Il gol del Parma, a pochi minuti dalla conclusione, ha infiammato l’Olimpico, ma non ha scalfito la lucidità e la solidità di una Roma capace di gestire il vantaggio con esperienza e autorevolezza.

La reazione degli emiliani, seppur tardiva, ha evidenziato la loro resilienza e la loro capacità di non arrendersi mai.

Il pareggio con il Napoli in vetta alla classifica riflette non solo i risultati conseguiti, ma anche la coerenza e la qualità del gioco espresso.

La Roma, attraverso una combinazione di talento, disciplina tattica e mentalità vincente, si sta affermando come una delle squadre più competitive del campionato, pronta ad affrontare le sfide future con ambizione e determinazione, incarnando un modello di calcio moderno che equilibra spettacolo e pragmatismo.

Il percorso è ancora lungo, ma le basi per una stagione di successo sembrano gettate.