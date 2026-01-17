Sassuolo, Grosso: Nonostante la sconfitta, segnali incoraggianti e resilienza

La sconfitta a Napoli, seppur amara, non cancella l’evidenza di una prestazione incoraggiante, un segnale che il Sassuolo, neopromossa in una competizione tanto esigente, sta gradualmente assimilando i codici di un campionato di Serie A.

Queste le parole del tecnico neroverde, Fabio Grosso, al termine di un incontro che, al di là del risultato finale, lascia intravedere margini di crescita e una resilienza inaspettata.

L’esperienza del ritorno in massima serie, dopo un periodo di transizione in B, si rivela un banco di prova complesso, una sfida che impone non solo al team, ma anche al suo approccio tattico e mentale.

Grosso, pur consapevole delle difficoltà, sceglie di focalizzarsi sull’analisi costruttiva della partita contro il Napoli, una squadra di indubbio valore tecnico e di una solidità consolidata.

“La fiducia, dopo una serata come questa, deve rafforzarsi,” ha sottolineato il mister.

“So bene quanto sia arduo questo percorso, ma la prova di oggi, la tenuta mostrata contro un avversario di tale caratura, ci fornisce una base solida su cui costruire il futuro.

“La squadra, infatti, ha dimostrato di poter competere ad armi pari con realtà più strutturate, sebbene alcune incertezze e lacune tattiche siano ancora da colmare.

L’analisi delle partite precedenti, contro Juventus e Roma, rivela un andamento simile: un buon primo tempo, seguito da un calo di rendimento che ha portato alla perdita del risultato.

Contro la Roma, in particolare, la squadra ha lottato fino al minuto settantesimo, mentre a Napoli ha resistito fino alla conclusione.

Questo equilibrio precario, questo mix di potenziale inespresso e tenacia combattiva, definisce la peculiarità del Sassuolo in questo campionato.

La sfida, ora, è trasformare queste buone intenzioni in risultati concreti, sfruttando al meglio le prossime opportunità contro Cremonese e Pisa.

La rosa a disposizione di Grosso, tuttavia, è afflitta da un numero considerevole di infortunati, un fattore che inevitabilmente condiziona le scelte tattiche e la profondità del gruppo.

La speranza è che il rientro dei giocatori contumaci possa infondere nuova linfa vitale e aumentare le opzioni a disposizione del tecnico.

“Mi aggrappo alla qualità vista in campo stasera,” ha concluso Grosso.

“Certo, avere a disposizione una rosa più ampia permetterebbe maggiore flessibilità, ma l’obiettivo primario è il ritorno di tutti, così da poter affrontare la seconda parte di stagione con una maggiore competitività e inseguire il traguardo che ci siamo prefissati.

” Il Sassuolo, dunque, guarda avanti, consapevole che la strada è ancora lunga e impervia, ma animato dalla convinzione di poter onorare al meglio la sua presenza in Serie A.