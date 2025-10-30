Sassuolo, vittoria cruciale: Grosso guarda avanti, la salvezza è un percorso.

La vittoria esterna contro un avversario diretto per la salvezza rappresenta un passo avanti significativo nella complessa battaglia per la permanenza in Serie A.

Le dichiarazioni del tecnico Fabio Grosso, al termine della partita, rivelano una lettura lucida e pragmatica del momento, ben oltre la semplice gioia per il risultato.

“Abbiamo espresso diverse dinamiche positive sul terreno di gioco,” ha affermato Grosso, “ma è altrettanto evidente che vi sono margini di miglioramento su cui concentrare le nostre energie.

“Il campo, notoriamente ostico, ha richiesto un approccio tattico ponderato, che ha visto i neroverdi affrontare una prima frazione di gioco caratterizzata da una maggiore cautela reciproca.

La capacità di trovare la rete nei momenti cruciali della ripresa ha evidenziato la crescita in termini di concretezza e precisione, una qualità essenziale in un campionato dove ogni punto può fare la differenza.

Grosso ha poi sottolineato la difficoltà intrinseca di un percorso di risalita.

“Il campionato si rivela particolarmente arduo per le squadre che inseguono,” ha riconosciuto, “e la perseveranza nel lavoro, l’impegno costante e la fiducia reciproca sono i pilastri su cui dobbiamo costruire il nostro cammino verso l’obiettivo prefissato.

“La forza del collettivo è emersa come un elemento chiave.

“La conoscenza reciproca all’interno del gruppo è in costante evoluzione,” ha aggiunto il mister, “ma è fondamentale mantenere un approccio umile e realista, evitando eccessi di entusiasmo che potrebbero compromettere l’equilibrio.

“L’apporto di Matic, giocatore di indubbia qualità tecnica e tattica, è stato percepito come determinante.

La sua rapida integrazione nel contesto di squadra, unita alla sua capacità di interpretare i dettami tecnici, hanno contribuito ad aumentare l’efficacia del reparto.

L’attenzione ora è rivolta al prossimo impegno, consapevole che la lotta per la salvezza richiederà un impegno costante e un’evoluzione continua, sia a livello individuale che di squadra, per affrontare con successo le sfide che ancora attendono il Sassuolo.

La vittoria è un incoraggiamento, non un punto di arrivo.