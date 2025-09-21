Serie A: Equilibrio, Sorprese e Derby Romani al Fantastico Quarto Turno

Serie A: Equilibrio Precario e Sorprese nel Quarto TurnoIl quarto turno di Serie A si chiude con un quadro di imprevedibilità e un equilibrio precario in cima alla classifica.

La Juventus di Tudor, pur mantenendo la vetta provvisoria, non riesce a brillare in trasferta, mentre le inseguitrici si contendono il primato in una lotta all’insegna dell’incertezza.

Il derby romano si risolve con una vittoria sofferta della Roma, un successo che risolleva il morale giallorosso e getta un’ombra sulla Lazio di Sarri, ancora a secco di risultati convincenti.

L’inserimento di Pellegrini dalla panchina si rivela l’arma decisiva per Gasperini, che dimostra di saper pescare risorse inaspettate dalla propria rosa.

L’episodio, impreziosito da una rete di Pellegrini, sottolinea la capacità della Roma di gestire il vantaggio in un contesto di alta tensione.

L’Atalanta, reduce dalla battuta d’arresto europea, reagisce con veemenza, travolgendo un Torino fragile e in difficoltà.

La prestazione dei nerazzurri evidenzia un ritrovato spirito combattivo, mentre Baroni fatica a trovare soluzioni efficaci per arginare l’avanzata avversaria.

Il ritorno in campo di Lookman, dopo un lungo periodo di assenza, suscita ancora qualche dubbio tra i tifosi, nonostante il risultato positivo.

Il Bologna conquista un successo cruciale contro il Genoa, grazie a un gol su rigore all’ultimo secondo di gioco.

La partita si rivela un banco di prova per i rossoblu, che dimostrano carattere e determinazione.

La Cremonese, guidata dall’esperienza di Nicola, ottiene un pareggio interno contro un Parma in crescita.

Il risultato, seppur positivo, non risolve le problematiche legate alla zona retrocessione.

Il Como, inaspettatamente, infligge una pesante sconfitta alla Fiorentina, mettendo in discussione il lavoro di Pioli e scuotendo le fondamenta di una squadra che aspirava a un ruolo da protagonista.

La difesa viola, apparsa vulnerabile, si rivela incapace di arginare l’entusiasmo dei lombardi, che si dimostrano capaci di imporre il proprio gioco.

La partita tra il Toro e l’Atalanta ha evidenziato un netto calo di rendimento dei granata in casa, incapaci di arginare la forza offensiva degli avversari.

Infine, il comportamento di alcune frange di tifosi ha nuovamente interrotto la sportività del calcio italiano, con episodi di violenza che hanno rischiato di compromettere la sicurezza dell’evento.

La classifica si presenta come un mosaico di luci e ombre, con poche certezze e molti interrogativi sul futuro del campionato.

La lotta per i primi posti si preannuncia serrata e combattuta, mentre le squadre di metà classifica dovranno lottare per evitare la zona retrocessione.