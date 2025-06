Superbike a Misano: spettacolo, economia e passione in Motor Valley

La Motor Valley, cuore pulsante dell’eccellenza motociclistica italiana, si prepara ad accogliere un nuovo capitolo del Campionato Mondiale Superbike. L’Emilia-Romagna Round, in programma dal 13 al 15 giugno al Misano World Circuit, non è semplicemente una tappa del calendario, ma un vero e proprio rito estivo, un crocevia di passioni, competizione e spettacolo che trascende i confini regionali.L’impatto economico e culturale di questo evento è tangibile: lo scorso anno, l’affluenza di pubblico ha superato le 75.000 persone, generando un flusso turistico stimato a 153.000 presenze e un indotto economico che si avvicina ai 28 milioni di euro. Questi numeri testimoniano la capacità del Superbike di catalizzare l’attenzione internazionale e di rafforzare l’identità della regione come Sport Valley di prim’ordine.Roberta Frisoni, Assessore Regionale al Turismo e allo Sport, ha sottolineato come l’Emilia-Romagna Round rappresenti una celebrazione della sua profonda vocazione motoristica, un’occasione per proiettare l’immagine del territorio a livello globale. La presenza di piloti di punta come Nicolò Bulega (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha) durante la presentazione ha ulteriormente amplificato l’entusiasmo e l’attesa per il weekend di gare.Per il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, il Superbike è ormai un elemento imprescindibile dell’estate locale, un palcoscenico internazionale che proietta la città sotto i riflettori. L’evento contribuisce significativamente all’attrattività turistica della Riviera Romagnola, consolidando la sua reputazione come meta privilegiata per gli appassionati di motori.Giovanni Copioli, presidente della Federazione Italiana Motociclistica (FMI), anticipa un fine settimana ricco di emozioni e competizione di alto livello. I recenti test hanno evidenziato un duello avvincente tra Nicolò Bulega e Razgatlioglu, un confronto che promette scintille in pista. La tappa di Misano segna un punto cruciale in una stagione che vede l’Italia protagonista assoluta: la leadership di Bulega nel Mondiale, l’ottimo posizionamento di Danilo Petrucci e la presenza di Andrea Locatelli tra i primi cinque piloti a livello globale. Copioli esprime inoltre la speranza di vedere Stefano Manzi continuare a dominare la categoria Supersport, confermando il suo talento emergente.L’Emilia-Romagna Round del Mondiale Superbike non è solo una gara, ma una vetrina per l’eccellenza italiana nel motorsport, un motore di sviluppo economico e un’occasione unica per celebrare la passione che anima un intero territorio. È un evento capace di unire persone, culture e tradizioni, rafforzando l’identità e la vocazione della Motor Valley.