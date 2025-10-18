Violenza a Ravenna: Calciatore Aggredito, Partite a Porte Chiuse

Un atto di violenza ha turbato l’ordinato svolgimento di una partita di Coppa Emilia di Seconda categoria a Ravenna, gettando un’ombra sulla sportività e sollevando interrogativi cruciali sulla sicurezza e il controllo negli eventi sportivi locali.

Al termine dell’incontro tra Giovanili Santerno e Vita Granarolo, un calciatore della squadra ospite è stato vittima di un’aggressione fisica, colpito da un pugno inferto da un individuo identificato come sostenitore della squadra di casa.

L’episodio, prontamente segnalato dal ‘Corriere Romagna’, ha reso necessario il trasporto del giovane calciatore all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso.

In risposta a questo inaccettabile episodio, la società Giovanili Santerno, in una dimostrazione di responsabilità e autocritica, ha deliberato una sanzione autoinflitta: la disputa delle prossime partite casalinghe a porte chiuse.

Una decisione drastica, finalizzata a stigmatizzare l’atto violento e a ribadire l’impegno verso un ambiente sportivo sicuro e rispettoso.

La Giovanili Santerno ha immediatamente condannato l’accaduto attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando come tale comportamento sia in radicale contrasto con i valori fondamentali dello sport, principi di lealtà, rispetto e correttezza che dovrebbero animare ogni competizione.

La società ha espresso le più vive scuse alla squadra ospite e al calciatore leso, ribadendo la propria profonda disapprovazione per un gesto che macchia l’immagine del calcio locale.

Il direttore sportivo della Giovanili Santerno ha chiarito che questa decisione non è una semplice punizione, ma un segnale forte volto a promuovere una cultura sportiva basata sulla sportività autentica e sulla ferma opposizione a qualsiasi forma di violenza.

La scelta, seppur penalizzante per i tifosi più fedeli, familiari e amici dei giocatori, mira a sensibilizzare l’intera comunità sportiva e a ristabilire un clima di civile convivenza.

La dirigenza ha incontrato la tifoseria per illustrare i motivi alla base di questa misura, sottolineando la necessità di una riflessione collettiva e di un rinnovato impegno nel contrasto alla violenza negli eventi sportivi.

Si sta ora valutando se estendere questa politica anche alle partite in trasferta, a testimonianza di una volontà di assumere una posizione coerente e responsabile in qualsiasi contesto competitivo.

L’episodio solleva, in ultima analisi, questioni più ampie legate alla gestione della sicurezza negli stadi e al ruolo della tifoseria, invitando a una profonda riflessione sulla necessità di prevenire e reprimere qualsiasi forma di aggressione e comportamento antisportivo.