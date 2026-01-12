Zebre Parma: Sport, Sostenibilità e Inclusione, un Modello Innovativo

Un’iniziativa pionieristica prende forma a Parma: le Zebre Parma si propongono di ridefinire il concetto di club sportivo, incarnando un modello di eccellenza non solo atletica, ma anche etica e sociale.

Il progetto “Responsabilità in Meta – Costruire insieme un futuro equo e sostenibile” ambisce a ottenere una certificazione tecnica validata da RINA, un’organizzazione globale di comprovata affidabilità presente in oltre settanta nazioni, elevando le Zebre a punto di riferimento per sostenibilità, innovazione e inclusione sociale nel panorama sportivo internazionale.

L’evento di presentazione, avvenuto in concomitanza con una giornata cruciale dell’EPCR Challenge Cup, ha avuto un prologo significativo: un torneo di rugby integrato, l'”All Stars”, che ha visto protagonisti oltre cento atleti con diverse abilità, provenienti da diverse realtà sportive italiane.

Questa iniziativa pregressa sottolinea l’impegno del club verso l’abbattimento delle barriere e la promozione della partecipazione inclusiva nello sport.

La spiegazione dettagliata del progetto ha visto la partecipazione di figure chiave come Piermaria Saccani, consigliere del consiglio di amministrazione delle Zebre Parma, George Biagi, direttore sportivo e operativo, e Simona Gullace, responsabile della gestione dei prodotti alimentari di RINA.

La certificazione si basa su un approccio olistico, strutturato attorno a tre pilastri fondamentali: ambientale, economico e sociale, che riflettono una visione di responsabilità a 360 gradi.

L’impegno ambientale si traduce in azioni concrete volte a minimizzare l’impatto ecologico delle attività del club.

Si interviene sulla gestione delle risorse idriche ed energetiche, implementando logistica sostenibile e riducendo la produzione di rifiuti.

La tutela degli ecosistemi locali diventa una priorità, integrando pratiche di conservazione e ripristino.

Il pilastro sociale si estende oltre i confini del campo da gioco, abbracciando iniziative di educazione alimentare e ambientale rivolte alla comunità.

La lotta all’obesità infantile, un problema di salute pubblica sempre più rilevante, assume un ruolo centrale, affiancata da campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e programmi di inclusione sociale per persone di ogni provenienza.

La valorizzazione del territorio, con le sue tradizioni e le sue risorse, è un altro elemento imprescindibile.

Anche l’aspetto economico è oggetto di attenzione.

Il club si impegna a ottimizzare le risorse finanziarie, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza operativa.

Queste scelte, orientate alla sostenibilità finanziaria a lungo termine, saranno sottoposte a rigorosi controlli e verifiche da parte di RINA, garantendo trasparenza e credibilità.

L’ambizione di questo progetto è di trasformare le Zebre Parma in un vero e proprio laboratorio di innovazione sociale, un esempio di come lo sport possa diventare un motore di cambiamento positivo per l’intera comunità, dimostrando che l’eccellenza sportiva può e deve convivere con un profondo senso di responsabilità verso l’ambiente, le persone e il territorio.