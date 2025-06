Abbadnoa: Comunicazioni Idriche Personalizzate, Trasparenza e Servizio Proattivo

Abbadnoa introduce un sistema proattivo di comunicazione per garantire una gestione più trasparente e puntuale del servizio idrico, evolvendo significativamente rispetto alle tradizionali modalità di divulgazione. L’iniziativa, concepita per rispondere alla crescente esigenza di informazione immediata da parte degli utenti, prevede l’invio diretto di notifiche personalizzate tramite e-mail, Posta Elettronica Certificata (PEC) o SMS. Questo sistema mirato intercetta le interruzioni del servizio, derivanti sia da interventi di manutenzione programmati – comunicati con un preavviso minimo di 48 ore – sia da guasti imprevisti, per i quali l’avviso viene inviato in tempo reale.Le comunicazioni non si limitano alla semplice indicazione dell’interruzione, ma forniscono informazioni dettagliate sulla natura dell’intervento, l’area geografica interessata e le stime temporali per il ripristino del servizio, consentendo agli utenti di pianificare le proprie attività in modo più efficace.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Sardu, sottolinea come questo nuovo approccio superi i limiti delle comunicazioni tradizionali, precedentemente veicolate esclusivamente attraverso i canali aziendali digitali (sito web e social media). La creazione di un canale diretto e automatizzato, basato sull’analisi e l’utilizzo dei dati anagrafici degli utenti, rappresenta un passo avanti verso una maggiore centralità del cliente. Il sistema, attualmente in fase sperimentale, ha già dimostrato la sua efficacia anche in situazioni di emergenza, come l’emergenza idrica recente che ha colpito diverse località del nord Sardegna.La piattaforma non si limita agli avvisi di interruzione. Gli utenti possono optare per ricevere notifiche relative all’emissione delle bollette, agli aggiornamenti sulla lettura dei contatori da parte del personale di Abbanoa e, in particolare per i contatori situati all’interno delle abitazioni, ricevere comunicazioni in caso di mancata lettura, con indicazione della prossima programmazione dell’intervento. Questo aspetto contribuisce a ottimizzare la gestione del rapporto con il cliente, promuovendo una maggiore consapevolezza dei consumi e un miglioramento della trasparenza del processo di fatturazione.Abbadnoa, consapevole dell’importanza di massimizzare la copertura del servizio, sta pianificando una campagna informativa volta a incentivare l’adesione allo Sportello Online, accessibile sia tramite il sito web abbanoa.it che attraverso applicazioni dedicate per smartphone e tablet. Nonostante il numero di utenze superi le 740.000, circa la metà degli utenti risulta attualmente iscritta a questo servizio, evidenziando un margine di crescita significativo e l’opportunità di estendere i benefici della comunicazione personalizzata a un bacino utente più ampio, rafforzando così il legame tra l’azienda e la comunità servita.