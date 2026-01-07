Addio Antonio Corbeddu, l’architetto del turismo sardo.

Antonio Corbeddu, figura emblematica dell’imprenditoria turistica sarda, si è spento all’età di 94 anni, lasciando un’eredità profonda e duratura nel panorama alberghiero e costruttivo dell’isola.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, quella di un costruttore che ha contribuito in maniera determinante a plasmare l’identità turistica della Sardegna, trasformandola in una meta di prestigio internazionale.

La sua avventura nel settore dell’ospitalità si intreccia indissolubilmente con la storia della Costa Smeralda, un territorio in rapida trasformazione.

All’epoca della sua irruzione, l’area era ancora agli albori del suo sviluppo turistico d’eccellenza, e Corbeddu, collaborando con l’Aga Khan, si distinse immediatamente per la sua abilità nel costruire non solo edifici, ma un vero e proprio ecosistema turistico.

Le prime imprese edili, focalizzate sulla realizzazione di ville e primi alberghi, posero le basi per una crescita esponenziale, proiettando Corbeddu al centro di un sistema economico in fermento.

La sua visione non si limitò alla mera speculazione immobiliare.

Corbeddu comprese fin da subito che il successo del turismo sardo dipendeva dalla capacità di bilanciare l’ambizione di un’offerta di lusso con il rispetto profondo per le tradizioni e l’identità dell’isola.

Questa filosofia si tradusse in un modello di accoglienza sofisticato, ma radicato nel territorio, in grado di attrarre un turismo d’élite senza snaturare il carattere autentico della Sardegna.

La sua opera si configura, dunque, come un esempio virtuoso di come la crescita economica possa essere sostenibile e coerente con la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

L’evoluzione della Costa Smeralda è stata testimoniata e guidata da Corbeddu, che ne ha seguito le trasformazioni con occhio attento e lungimirante.

La sua mano ha contribuito a forgiare un sistema turistico fondato su principi di qualità, continuità e solidità imprenditoriale, elementi cruciali per garantire la competitività nel mercato globale.

Lontano dai clamori mediatici, Corbeddu ha incarnato una generazione di imprenditori che hanno operato con metodo, dedizione e una visione strategica, lasciando un’impronta tangibile e duratura nel tessuto economico sardo.

La sua eredità si concretizza oggi nel solido gruppo Iti Marina Hotels e Resorts, cuore pulsante del più ampio gruppo Iti Hotels, una realtà che ha ampliato i propri orizzonti al di là dei confini sardi, estendendo la propria presenza in Italia e nelle Americhe, da Roma al Brasile, da Antigua a Miami e Washington. Un impero ricettivo composto da circa 50 strutture di proprietà, in grado di offrire quasi 10.000 posti letto, con un concentramento significativo, ben 3.000, nella prestigiosa Costa Smeralda e nella zona orientale della Sardegna.

La sua storia è la storia di una Sardegna che ha saputo reinventarsi, affermandosi come destinazione turistica di eccellenza nel mondo.