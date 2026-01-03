Aggressione a Napoli: feriti padre e fratello dell’allenatore Pisacane

La notte napoletana ha visto consumarsi un episodio di violenza che ha colpito direttamente la famiglia di Fabio Pisacane, stimato allenatore del Cagliari Calcio.

Un’aggressione, avvenuta nei vivaci Quartieri Spagnoli, ha investito il padre e il fratello del tecnico, lasciando un’ombra di sgomento e sollevando interrogativi su possibili moventi e dinamiche.

L’evento, che ha sconvolto la quiete dei luoghi, ha visto coinvolti tre individui, uno dei quali, purtroppo, era in possesso di un’arma da fuoco.

Il fratello di Pisacane, giovane 28enne, ha subito ferite alla gamba destra, causate da due proiettili.

Il padre, uomo di 68 anni, è stato vittima di percosse, subendo lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche.

Entrambi gli uomini sono stati trasportati presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove hanno ricevuto le prime cure e sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, al momento, le condizioni generali non destano particolare preoccupazione e, per fortuna, non si registrano elementi che facciano temere per la loro vita.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e, soprattutto, per chiarire il movente alla base di un gesto così violento e inaspettato.

L’attenzione degli investigatori è focalizzata sull’analisi delle testimonianze, la raccolta di elementi video e la verifica di possibili piste investigative.

Un elemento cruciale per le indagini è il locale “Pisadog19”, attività commerciale gestita dalla famiglia dell’allenatore, situato nei pressi del luogo in cui si è verificata l’aggressione.

L’attività commerciale, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, potrebbe fornire indizi utili per comprendere le dinamiche e le possibili relazioni che hanno portato a questo episodio di violenza.

L’aggressione, che ha lasciato un segno profondo nella famiglia Pisacane e nella comunità napoletana, solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza urbana e sulla persistenza di fenomeni criminali che affliggono la città.

Si tratta di un evento che, al di là delle ripercussioni immediate sulla famiglia coinvolta, evidenzia la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità, al fine di garantire un ambiente più sicuro e pacifico per tutti i cittadini.

La speranza è che le indagini portino a un rapido individuazione dei responsabili e a un chiarimento completo dei fatti, restituendo alla famiglia Pisacane e alla comunità la serenità perduta.