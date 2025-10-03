Aggressione sessuale a Cagliari: arrestato uomo con precedenti.

Un atto di aggressione sessuale ha scosso la tranquillità di Cagliari, culminando nell’arresto di un uomo di 25 anni, cittadino guineano, con precedenti penali e una storia di comportamenti problematici con le forze dell’ordine.

La vittima, una giovane donna di 20 anni residente a Cagliari, ha subito un’esperienza traumatica che ha portato alla rapida mobilitazione delle forze dell’ordine e all’arresto del responsabile.

L’aggressione, definita come un tentativo di violenza sessuale, si è verificata in pieno notte nella centralissima piazza Unione Sarda.

La giovane, colta di sorpresa e sopraffatta, ha reagito con tutte le sue forze, riuscendo a chiedere aiuto tramite una chiamata al 112.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire la dinamica dell’episodio.

Secondo quanto emerso, l’aggressore, dopo aver avvicinato la giovane, le avrebbe rivolto ripetute e insistenti richieste di natura sessuale, rifiutate dalla vittima.

Successivamente, avrebbe tentato di costringerla, immobilizzandola e tentando di baciarla in maniera non consensuale.

La forza e la determinazione della ragazza le hanno permesso di divincolarsi e di chiedere soccorso.

Fortunatamente, l’intervento di un conoscente, presente nei dintorni, ha contribuito a interrompere l’aggressione e a garantire la sua incolumità.

L’arresto del 25enne è stato rapido grazie all’efficace lavoro dei Carabinieri, che lo hanno individuato a breve distanza dal luogo dell’aggressione.

Il profilo dell’aggressore emerge come particolarmente problematico: non si tratta di un episodio isolato, ma il culmine di una serie di infrazioni e comportamenti che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Precedentemente arrestato il 20 settembre per resistenza a pubblico ufficiale e alterazione dello stato psicofisico in piazza del Carmine, era stato successivamente denunciato e allontanato dalla cosiddetta “zona rossa” il 1° ottobre, sempre nel corso di controlli di polizia.

Questo episodio ripropone con urgenza il tema della sicurezza urbana, della prevenzione della violenza di genere e della necessità di un approccio più efficace per la gestione di individui con una storia di comportamenti aggressivi e riprovevoli.

L’arresto rappresenta un passo importante, ma sottolinea la complessità del problema e la necessità di interventi mirati per proteggere le vittime e contrastare la criminalità.

La vicenda impone una riflessione più ampia sulla responsabilità sociale, sull’educazione al rispetto e sulla prevenzione di fenomeni che minano la serenità della comunità.