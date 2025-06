Alghero, arrestato per stalking: escalation di violenza familiare

L’escalation di un conflitto familiare ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni ad Alghero, accusato di atti persecutori nei confronti della moglie e della figlia. L’episodio, che segna un ulteriore, drammatico capitolo di una situazione di disagio preesistente, culmina in una misura cautelare detentiva, evidenziando la gravità percepita dal sistema giudiziario e dalle forze dell’ordine.Precedentemente, il soggetto era stato destinatario di un ammonimento formale da parte del Questore di Sassari, un atto preventivo volto a dissuaderlo da comportamenti intimidatori e a proteggere le vittime. L’ammonimento, concepito come un segnale d’allarme e una possibilità di cambiamento, purtroppo non ha prodotto l’effetto sperato. La persistenza e l’intensificazione delle condotte persecutorie hanno reso inefficace il tentativo di risoluzione alternativa.L’arresto è scaturito da un episodio particolarmente allarmante: il 46enne si è presentato presso l’abitazione dei familiari della moglie, un luogo scelto dalle donne come rifugio per sottrarsi alla paura e alle minacce. Questo gesto, che trasgredisce il confine della distanza e dell’intimazione, conferma la violazione della sfera personale e il senso di insicurezza delle vittime. La richiesta d’intervento alle forze dell’ordine da parte della donna, testimonia la sua disperazione e la necessità di una protezione immediata.La decisione di disporre la custodia cautelare in carcere, adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, riflette la valutazione del pericolo concreto che l’uomo rappresenta per l’incolumità delle donne coinvolte. La scelta della detenzione, la più afflittiva delle misure cautelari, è motivata dalla necessità di impedire ulteriori atti persecutori, tutelare la sicurezza delle vittime e garantire la serenità del procedimento penale.Questo caso solleva interrogativi importanti sulla dinamica della violenza domestica, sull’efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla necessità di interventi mirati per la riabilitazione dei responsabili e il sostegno alle vittime. L’episodio sottolinea l’urgenza di promuovere una cultura del rispetto, della parità e della non violenza, e di rafforzare i servizi di supporto psicologico e legale per le famiglie in difficoltà. La vicenda, purtroppo, rappresenta un monito severo e un campanello d’allarme per l’intera comunità.