Allagamenti e disagi: strade interrotte in Sulcis, Iglesiente e Logudoro

A seguito di un evento meteorologico di eccezionale intensità, caratterizzato da precipitazioni torrenziali e conseguenti fenomeni di ruscellamento, la viabilità in diverse aree del Sulcis-Iglesiente e del Logudoro risulta temporaneamente compromessa.

La situazione più critica si riscontra sulla statale 195 Sulcitana, nel tratto compreso tra il chilometro 5,221 e il chilometro 10,600 nel comune di Cagliari.

L’accumulo d’acqua ha determinato un allagamento significativo del piano stradale, rendendo il percorso impraticabile in entrambe le direzioni.

Il disagio si estende anche alla statale 389 Di Budduso’ e del Correboi, in provincia di Sassari, precisamente nel tratto dal chilometro 27,500 al chilometro 34,900 ad Alà dei Sardi.

Questa arteria, particolarmente esposta a fenomeni di inondazione a causa della conformazione del territorio, presenta condizioni di viabilità precarie, con accumuli idrici che ne impediscono il transito sicuro.

Per mitigare l’impatto sulla mobilità, sono state predisposte deviazioni temporanee.

Coloro che si dirigono verso Cagliari sono invitati a utilizzare la viabilità comunale nel comune di Capoterra, mentre per chi viaggia in direzione Pula il percorso alternativo consigliato prevede l’utilizzo della statale 130, della strada provinciale 2 e della strada consortile di Macchiareddu, configurando un itinerario più lungo e potenzialmente più congestionato.

In relazione alla statale 389, i flussi diretti verso i Monti sono deviati in prossimità del chilometro 27,500 attraverso le vie locali, mentre per chi intende raggiungere Nuoro l’uscita di riferimento è al chilometro 34,900, con prosecuzione lungo la strada provinciale 10 e la viabilità locale.

Le squadre Anas, supportate dalle Forze dell’Ordine, sono attivamente impegnate sul campo per valutare l’estensione dei danni e procedere con le operazioni di sgombero e ripristino della normale viabilità.

La complessità dell’intervento è accentuata dalla persistenza delle avverse condizioni meteorologiche e dalla necessità di garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

Si raccomanda vivamente la massima prudenza, l’evitare spostamenti non strettamente necessari e l’adesione scrupolosa alle indicazioni fornite dalle autorità competenti, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione attraverso i canali informativi ufficiali.

La priorità assoluta è la salvaguardia dell’incolumità pubblica e il ripristino della fruibilità delle infrastrutture stradali nel più breve tempo possibile.