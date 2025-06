Allarme sul volo Cagliari-Linate: focus sulla sicurezza

Imprevisto a bordo del volo Cagliari-Linate: un’occasione per riflettere sulla sicurezza della continuità territorialeUn episodio di momentee preoccupazione ha coinvolto ieri sera il volo operato da Aeroitalia sulla tratta Cagliari-Linate, sottolineando la delicatezza e la complessità della gestione della continuità territoriale aerea, un servizio vitale per la Sardegna. L’evento, caratterizzato dal rilascio automatico delle mascherine di ossigeno, ha scatenato un’immediata reazione da parte delle autorità regionali e ha riacceso il dibattito sull’affidabilità e i protocolli di sicurezza che regolano questi collegamenti essenziali.Secondo quanto riferito dalla compagnia, il comandante, in risposta a un’anomalia rilevata nei sistemi di monitoraggio della pressurizzazione della cabina, ha eseguito una manovra precauzionale. La conseguente attivazione automatica del sistema di rilascio delle mascherine, pur non configurando una situazione di emergenza vera e propria, ha inevitabilmente generato apprensione tra i passeggeri. La compagnia assicura che l’evento si sia risolto senza problemi, con l’atterraggio regolare a Linate, e che non siano mai stati compromessi la sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri.Tuttavia, la gravità potenziale di un problema di pressurizzazione richiede un’indagine approfondita. In risposta all’accaduto, l’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna ha prontamente attivato un contatto con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), concordando un incontro in settimana per una valutazione tecnica dettagliata. Questa iniziativa dimostra un approccio proattivo e responsabile da parte della Regione, sottolineando l’importanza di monitorare costantemente l’efficienza e l’affidabilità dei servizi aerei che collegano l’isola con il resto del Paese.L’Assessora ai Trasporti, Barbara Manca, ha precisato che la Regione non detiene la competenza tecnica per certificare l’idoneità dei velivoli o per esprimersi sulla sicurezza operativa dei voli. Tuttavia, ha evidenziato il dovere istituzionale di intervenire, anche in assenza di potere certificativo, per tutelare la sicurezza dei cittadini sardi. La continuità territoriale rappresenta un elemento cruciale per la connettività e lo sviluppo economico della Sardegna, e qualsiasi incidente, seppur risolto senza conseguenze gravi, merita un’attenta analisi.L’episodio solleva questioni importanti sulla manutenzione degli aeromobili, sulla formazione dell’equipaggio e sull’efficacia dei sistemi di sicurezza. La fiducia dei passeggeri è un bene prezioso che va costantemente guadagnato e mantenuto. La Regione Sardegna, in questo contesto, si pone come garante di questo processo, impegnandosi a vigilare sul rispetto dei più elevati standard di sicurezza e a promuovere un dialogo costruttivo con la compagnia aerea e con l’ENAC. È auspicabile che l’indagine approfondita in corso possa chiarire le cause dell’anomalia e portare a misure correttive volte a prevenire il ripetersi di simili situazioni, rafforzando così la sicurezza e la tranquillità di tutti i viaggiatori che si affidano all’aviazione per collegare la Sardegna con il resto d’Italia. L’evento, seppur risolto positivamente, rappresenta un monito per tutti gli attori coinvolti nella gestione della continuità territoriale, ricordando l’importanza di un impegno costante per la sicurezza e la qualità del servizio.