Allerta Incendi in Sardegna: Massimo Impiego di Mezzi e Monitoraggio Costante

La complessa architettura di risposta agli incendi boschivi in Sardegna è stata attivata a pieno regime, configurando una risposta articolata e dinamica di fronte all’aumentare del rischio stagionale. Ieri, una risorsa aerea considerevole, composta da cinque elicotteri regionali e un Canadair, operava da Olbia, secondo un protocollo consolidato per questo periodo critico. Successivamente, l’arrivo di ulteriori due velivoli dalla penisola ha rafforzato ulteriormente la capacità di intervento aereo. Parallelamente, le risorse terrestri sono state dispiegate con tempestività, come dimostra l’intervento dei vigili del fuoco impegnati nell’incendio di Mores.La sfida, tuttavia, non risiede unicamente nella disponibilità di mezzi, bensì nella loro efficacia. Le condizioni meteorologiche avverse del giorno precedente – un’elevata temperatura unita a una carenza di umidità relativa – hanno rappresentato un fattore aggravante, favorendo una rapida e inarrestabile propagazione delle fiamme. Come sottolinea Bruno Merella, Direttore Generale della Protezione Civile sarda, l’interazione tra disponibilità di risorse e condizioni ambientali determina l’esito della lotta agli incendi.Oggi, l’Isola entra in una fase operativa di “codice arancione”, un livello di allerta rinforzata che implica una vigilanza intensificata e un presidio del territorio particolarmente marcato, soprattutto lungo le coste sudorientali. Questo innalzamento del livello di allerta non è un evento isolato, ma parte di un processo continuo di preparazione e adattamento alle mutevoli condizioni di rischio.La piena operatività del sistema di risposta, con il dispiegamento completo di tutte le risorse a disposizione, è prevista per l’inizio di luglio. Tuttavia, Merella precisa che la prontezza è costante, con squadre di riserva pronte a subentrare in caso di necessità. Questo sistema modulare consente di ottimizzare l’impiego delle risorse, garantendo una risposta flessibile e reattiva alle emergenze. L’approccio è proattivo, mirando a prevenire e contenere gli incendi prima che possano assumere proporzioni estese, bilanciando l’impiego di risorse regionali, statali e locali in una sinergia operativa essenziale per la tutela del territorio.