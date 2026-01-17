Allerta meteo Sardegna: maltempo intenso fino a mercoledì.

Allerta meteo in Sardegna: un’onda di maltempo minaccia coste e pianureLa Sardegna si appresta ad affrontare un’ondata di maltempo significativa, caratterizzata da una combinazione di venti impetuosi, mareggiate intense e precipitazioni a carattere diffuso.

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso dalla Protezione Civile Regionale, coprirà un arco temporale esteso, dalle ore 18:00 di domenica 18 gennaio fino alle 18:00 di mercoledì 21 gennaio, richiedendo massima attenzione e predisposizione a misure precauzionali.

Il sistema perturbativo, di origine atlantica, si estenderà progressivamente sull’arcipelago, concentrando la sua azione più intensa sulle aree costiere del versante orientale e meridionale dell’isola.

Le precipitazioni, inizialmente deboli, si intensificheranno nelle giornate di lunedì e martedì, evolvendo in rovesci e temporali di forte intensità.

L’accumulo pluviometrico previsto per queste due giornate potrebbe tradursi in criticità idrogeologiche, con potenziale esondazione di corsi d’acqua minori e smottamenti in aree particolarmente vulnerabili.

Un elemento di particolare rilevanza è rappresentato dalla forza del vento.

A partire dalla mattinata di lunedì, venti sostenuti interesseranno l’intera regione, raggiungendo intensità di burrasca o tempesta nelle zone del Sulcis Iglesiente e del Campidano meridionale.

Questi venti, provenienti dal mare, genereranno un moto ondoso anomalo e contribuiranno a innalzare significativamente il livello del mare lungo le coste del Golfo di Cagliari, con la formazione di mareggiate costanti e onde di notevole altezza.

Questo fenomeno è particolarmente pericoloso per le imbarcazioni ormeggiate e per le strutture costiere esposte.

Mentre le aree del Sulcis, dell’Iglesiente, del Campidano e della costa orientale subiranno l’impatto più diretto e severo, la Sardegna occidentale e nord-occidentale sperimenteranno condizioni meteorologiche meno estreme, con precipitazioni meno intense e fenomeni più localizzati.

Tuttavia, anche in queste zone si raccomanda prudenza e monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione.

La Protezione Civile invita la popolazione a seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali, a evitare spostamenti non necessari, a prestare particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico e costiero e a segnalare eventuali emergenze ai numeri di pubblica utilità.

Si sottolinea l’importanza di mettere in sicurezza imbarcazioni, abitazioni e proprietà mobiliari.

La resilienza della comunità sarda sarà cruciale per affrontare questa sfida meteorologica e minimizzare i potenziali disagi.