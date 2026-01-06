Allerta meteo urgente in Sardegna: pioggia, neve e temperature in crollo.

Un’onda di maltempo di intensità significativa sta per investire la Sardegna, con implicazioni che vanno ben oltre una semplice perturbazione atmosferica.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, Sezione Meteorologica, ha diramato un’allerta meteo urgente, attiva da martedì 6 gennaio, a partire dalla mezzanotte, e protratta fino a mercoledì 7, a mezzanotte.

Questo avviso non è un evento isolato, ma riflette una complessa interazione di fattori atmosferici che richiedono particolare attenzione da parte della popolazione e delle autorità.

Le precipitazioni, inizialmente sparse e isolate, si evolveranno rapidamente in piogge a carattere di rovescio, con la concreta possibilità di temporali isolati.

La particolarità di questo evento risiede nella rapida transizione verso nevicate, che si faranno sentire fin dalle prime ore del 6 gennaio a partire da un’altitudine di circa 400 metri.

Questo fenomeno non è inusuale per la Sardegna, ma l’estensione e la velocità con cui si verificherà la transizione pioggia-neve sono elementi di particolare rilevanza.

L’evoluzione prevista indica che, in alcune aree specifiche, soprattutto nel settore nord dell’isola, nevicate potranno estendersi temporaneamente e localmente a quote inferiori durante i momenti di maggiore intensità delle precipitazioni.

Questo implica che anche aree abitate, situate a quote leggermente inferiori ai 400 metri, potrebbero essere interessate da un manto nevoso.

Parallelamente a queste condizioni, si registreranno temperature significativamente basse, soprattutto nelle zone interne, favorendo la formazione di ghiaccio al suolo.

Questo aspetto aggiunge un ulteriore livello di pericolo, incrementando il rischio di incidenti stradali e problemi di sicurezza generale.

Lo zero termico, la linea di confine tra le temperature positive e negative, subirà un graduale innalzamento durante la giornata, portando con sé un progressivo ritiro della neve verso quote più elevate.

Tuttavia, l’effetto immediato sarà di un paesaggio sardo trasformato da un repentino abbraccio invernale.

La situazione complessiva richiede un’attenta valutazione del rischio e l’adozione di misure precauzionali adeguate, come la limitazione degli spostamenti non essenziali, la verifica delle condizioni dei veicoli e l’adeguamento delle infrastrutture critiche.

L’evento rappresenta una sfida per la resilienza della comunità sarda, che dovrà affrontarla con responsabilità e consapevolezza.