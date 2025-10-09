Arresti per droga a Valledoria e Castelsardo: due blitz delle forze dell’ordine

Nei giorni recenti, le forze dell’ordine della Compagnia di Valledoria hanno condotto due interventi distinti, culminati nell’arresto di due individui, un uomo e una donna, per reati connessi al traffico e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le operazioni, che si sono sviluppate tra Valledoria e Castelsardo, evidenziano una persistente attività criminale nel territorio e la capacità delle autorità di intercettarla.

La prima operazione, svolta a Valledoria, è nata da un’indagine volta a verificare un’anomala concentrazione di frequentazioni in un appartamento.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata suscitata da un’attività sospetta, con un flusso continuo di persone che entravano e uscivano dall’abitazione.

Il successivo intervento ha portato al rinvenimento di una quantità significativa di sostanze illecite, precisamente 38 dosi di cocaina e 2 dosi di eroina, pronte per la distribuzione.

Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato una somma considerevole di denaro contante, pari a 3.195 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita, e tutto il necessario per il confezionamento e la successiva vendita delle dosi.

L’uomo, identificato e arrestato, si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa della decisione del pubblico ministero e della convalida dell’arresto da parte del giudice.

La misura cautelare restrittiva è stata disposta al fine di evitare che l’indagato possa reiterare la condotta criminale o ostacolare le indagini in corso.

La seconda azione si è svolta a Castelsardo, con un controllo di routine a un’autovettura guidata da una donna.

L’intervento, inizialmente di natura ordinaria, ha preso una svolta inaspettata quando la conducente, nel tentativo di eludere i controlli, ha lancato un involucro dal finestrino.

L’involucro, recuperato e perquisito, conteneva cocaina.

Ulteriori accertamenti, effettuati a seguito dell’evento, hanno permesso di rinvenire una modesta quantità di eroina nelle tasche della donna.

La donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, che determinerà la sua posizione giuridica e la possibile applicazione di una pena.

Questi due casi, pur nella loro specificità, testimoniano la complessità del fenomeno del traffico di stupefacenti e la necessità di un impegno costante da parte delle forze dell’ordine per contrastare efficacemente tale attività criminale, tutelando la sicurezza e la salute pubblica.

Le indagini sono in corso per accertare la composizione della rete criminale e individuare eventuali complici coinvolti nelle attività illecite.