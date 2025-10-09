giovedì 9 Ottobre 2025
22.5 C
Cagliari
Cagliari Cronaca

Arresti per droga a Valledoria e Castelsardo: due blitz delle forze dell’ordine

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nei giorni recenti, le forze dell’ordine della Compagnia di Valledoria hanno condotto due interventi distinti, culminati nell’arresto di due individui, un uomo e una donna, per reati connessi al traffico e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le operazioni, che si sono sviluppate tra Valledoria e Castelsardo, evidenziano una persistente attività criminale nel territorio e la capacità delle autorità di intercettarla.
La prima operazione, svolta a Valledoria, è nata da un’indagine volta a verificare un’anomala concentrazione di frequentazioni in un appartamento.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata suscitata da un’attività sospetta, con un flusso continuo di persone che entravano e uscivano dall’abitazione.
Il successivo intervento ha portato al rinvenimento di una quantità significativa di sostanze illecite, precisamente 38 dosi di cocaina e 2 dosi di eroina, pronte per la distribuzione.
Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato una somma considerevole di denaro contante, pari a 3.195 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita, e tutto il necessario per il confezionamento e la successiva vendita delle dosi.

L’uomo, identificato e arrestato, si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa della decisione del pubblico ministero e della convalida dell’arresto da parte del giudice.
La misura cautelare restrittiva è stata disposta al fine di evitare che l’indagato possa reiterare la condotta criminale o ostacolare le indagini in corso.
La seconda azione si è svolta a Castelsardo, con un controllo di routine a un’autovettura guidata da una donna.
L’intervento, inizialmente di natura ordinaria, ha preso una svolta inaspettata quando la conducente, nel tentativo di eludere i controlli, ha lancato un involucro dal finestrino.

L’involucro, recuperato e perquisito, conteneva cocaina.

Ulteriori accertamenti, effettuati a seguito dell’evento, hanno permesso di rinvenire una modesta quantità di eroina nelle tasche della donna.

La donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, che determinerà la sua posizione giuridica e la possibile applicazione di una pena.

Questi due casi, pur nella loro specificità, testimoniano la complessità del fenomeno del traffico di stupefacenti e la necessità di un impegno costante da parte delle forze dell’ordine per contrastare efficacemente tale attività criminale, tutelando la sicurezza e la salute pubblica.
Le indagini sono in corso per accertare la composizione della rete criminale e individuare eventuali complici coinvolti nelle attività illecite.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved