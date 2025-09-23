Arringa a Sassari: L’omicidio di Giovanni Fresi e la difesa tra droga e follia

L’aula di Corte d’Assise a Sassari è stata teatro di un’arringa finale carica di implicazioni psicologiche e legali, presentata dall’avvocato Pierfranco Tirotto a difesa di Michele Fresi, il giovane arzachenese accusato dell’omicidio del padre Giovanni, orafo di 58 anni.

L’atto violento, consumatosi nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023, ha visto Giovanni Fresi colpito mortalmente alla testa con una mazza da baseball, in un contesto drammatico segnato dall’abuso massiccio di sostanze stupefacenti da parte del figlio.

La difesa ha centrato la propria strategia sulla valutazione della compromessa capacità di intendere e volere di Fresi, invocando un trattamento sanzionatorio che tenga conto della sua condizione psicologica alterata.

Non si tratta di una semplice attenuante, bensì di una profonda riflessione sulla responsabilità penale in presenza di un’alterazione così significativa delle facoltà mentali.

L’avvocato Tirotto ha dunque sollevato un quesito cruciale: fino a che punto la dipendenza da sostanze può escludere o mitigare la colpevolezza?L’incidente non si è limitato all’omicidio del padre.

Il quadro emergente dalla ricostruzione dei fatti rivela un episodio di violenza estesa, che ha visto Michele Fresi aggredire anche la sua allora fidanzata e due Carabinieri intervenuti per sedare la sua furia.

Questi ulteriori atti di aggressione, sebbene secondari rispetto all’omicidio, contribuiscono a delineare un profilo di comportamento violento, ma potenzialmente riconducibile a una patologia, anziché a una premeditazione.

Un elemento particolarmente controverso è rappresentato dalla versione dei fatti riguardante le lesioni riportate dalla ex fidanzata.

L’avvocato Tirotto ha avanzato un’ipotesi alternativa rispetto a quella accusatoria, suggerendo che le lesioni potrebbero essere state causate da una caduta accidentale contro il televisore presente nell’appartamento.

Questa ipotesi, se provata, potrebbe sminuire la responsabilità del giovane in relazione a quell’episodio e rafforzare la tesi di una condotta dettata da uno stato alterato.

La richiesta di trent’anni di reclusione avanzata dal pubblico ministero Gregorio Capasso, pur con il riconoscimento delle attenuanti, sottolinea la gravità del crimine e la necessità di una pena significativa.

L’esclusione dell’ergastolo, tuttavia, lascia aperta la possibilità di una riduzione della pena, qualora la difesa riesca a dimostrare l’incapacità di intendere e volere del giovane al momento dei fatti.

La decisione finale, prevista per il 7 ottobre, si preannuncia complessa.

La Procura, almeno per ora, sembra non intenzionata a replicare alle argomentazioni difensive, ma l’onere di provare l’alterazione psicologica ricade interamente sulla difesa.

Il verdetto non solo determinerà il destino di Michele Fresi, ma anche solleverà interrogativi più ampi sulla responsabilità penale, la dipendenza da sostanze stupefacenti e il ruolo del sistema giudiziario nella gestione di situazioni complesse come questa, dove la linea tra colpa e malattia si fa pericolosamente labile.

L’udienza del 7 ottobre sarà quindi un momento cruciale, capace di gettare luce su un caso che interseca elementi di dramma personale, giustizia penale e riflessioni sulla fragilità umana.