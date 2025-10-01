Autopsia a Cagliari per Claudio Manca: indagini su Battista Manis

Venerdì 3 ottobre, l’analisi medico-legale sul corpo di Claudio Manca, il cinquantenne deceduto in circostanze drammatiche a Terralba (Oristano), sarà eseguita presso l’ospedale di Cagliari.

L’autopsia, affidata al medico legale Roberto Demontis, si propone di ricostruire con precisione le dinamiche che hanno portato alla morte dell’uomo, ritrovato senza vita in un canale con la sua bicicletta gravemente danneggiata.

L’obiettivo primario è determinare la causa precisa del decesso, valutando se, come le prime indagini suggeriscono, sia direttamente correlato a un impatto con un veicolo che si è poi allontanato senza prestare soccorso, configurando un possibile incidente stradale con fuga.

L’inchiesta, condotta dalla Procura di Oristano, si concentra sull’imprenditore Battista Manis, 52 anni, titolare di una rete di tabaccherie nell’Oristanese, formalmente indagato per omicidio e attualmente in stato di fermo.

L’udienza di convalida di tale provvedimento cautelare è in programma a breve e vedrà l’assistenza legale dell’avvocato milanese Ivano Chiesa, incaricato di difendere gli interessi dell’indagato.

Il caso si complica ulteriormente alla luce di dichiarazioni precedenti rilasciate dallo stesso Manis, le quali rivelano un contesto di tensioni e sospetti.

Nelle scorse settimane, l’imprenditore aveva sporto denuncia in merito a un incendio doloso che ha danneggiato la sua residenza.

In alcuni video divulgati sui social media, Manis aveva espresso accuse nei confronti di terzi, sostenendo di essere stato vittima di un attentato e insinuando l’esistenza di un mandante.

Un soprannome menzionato in questi video, secondo le indagini, sarebbe stato riconoscibile a Claudio Manca, suggerendo un possibile legame tra le due figure e gettando nuova luce sul movente.

L’autopsia e l’interrogatorio dell’indagato, unitamente all’analisi delle registrazioni video e all’esame delle indagini tecniche (ricostruzione dell’incidente, perizia sulla bicicletta, eventuali tracce rilevate sulla scena) si preannunciano cruciali per chiarire la verità e accertare le responsabilità in questa vicenda tragica, caratterizzata da elementi di complessità e possibili implicazioni di natura premeditata.

L’attenzione delle autorità è ora focalizzata sulla verifica delle dichiarazioni dell’imprenditore e sulla ricerca di eventuali testimoni o elementi che possano confermare o smentire le sue accuse.