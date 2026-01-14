Avvelenamenti di animali: allarme crescente e misure urgenti

Un’ombra inquietante si allunga sulla sicurezza delle nostre comunità e sulla tutela della fauna selvatica urbana: la persistenza di episodi di avvelenamento intenzionale di animali domestici e selvatici, un crimine che si manifesta con modalità agghiaccianti e una pericolosità sottovalutata.

L’associazione nazionale Earth Odv ha recentemente diffuso un allarme, raccogliendo segnalazioni sempre più frequenti di esche tossiche rinvenute in diverse aree della città, da piazze centrali a cortili privati, persino nei pressi di istituzioni dedicate all’infanzia.

Questi bocconi avvelenati, apparentemente innocui, rappresentano una minaccia non solo per cani, gatti e uccelli, ma anche per la salute umana, in particolare per i bambini, i quali potrebbero involontariamente entrare in contatto con le sostanze tossiche.

Il fenomeno, tuttavia, non si limita all’abbandono di esche: si registrano, con angosciante frequenza, episodi di dispersione di polveri tossiche lungo strade, marciapiedi e ingressi, amplificando il rischio di contaminazione ambientale e di danni irreparabili al patrimonio faunistico locale.

L’atto di avvelenare un animale costituisce un reato penale di gravità innegabile, con implicazioni legali severe per i responsabili.

La serietà della situazione è riconosciuta a livello nazionale, tanto che il Ministero della Salute ha attivato un portale interattivo dedicato alla gestione e all’informatizzazione dei casi denunciati.

Questo strumento mira a fornire un quadro chiaro e aggiornato del fenomeno, facilitando la condivisione di informazioni tra cittadini e autorità competenti e permettendo un monitoraggio costante.

È fondamentale richiamare l’attenzione sull’ordinanza ministeriale contingibile ed urgente che disciplina il divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati.

Tale provvedimento coinvolge attivamente diversi attori istituzionali, tra cui sindaci, proprietari di animali vittime di avvelenamento, veterinari, Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Prefetture, definendo ruoli e responsabilità precise.

L’ordinanza attribuisce al Sindaco obblighi specifici e inderogabili: avviare immediatamente un’indagine approfondita per accertare le cause e individuare i responsabili, procedere alla bonifica e alla successiva tabellazione dell’area contaminata, intensificare i controlli sul territorio per prevenire ulteriori episodi.

Le misure di bonifica devono essere realizzate con la massima celerità e competenza, garantendo la sicurezza dei cittadini e la protezione dell’ambiente.

L’azione del Sindaco, tuttavia, non deve essere isolata, ma parte di un approccio integrato che coinvolga la cittadinanza.

La sensibilizzazione e l’educazione alla responsabilità civica rappresentano strumenti fondamentali per contrastare questo fenomeno, promuovendo una cultura del rispetto per gli animali e per l’ambiente.

È necessario, inoltre, rafforzare la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni animaliste e i cittadini, creando una rete di sorveglianza attiva e capillare.

La denuncia di qualsiasi sospetto caso di avvelenamento è un atto di responsabilità che può salvare vite e proteggere il patrimonio naturale della nostra comunità.

Il silenzio e l’indifferenza, al contrario, alimentano l’impunità e perpetuano questa vergognosa pratica.