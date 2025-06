Baci e strette di mano in cella: il confine labile tra diritto e sicurezza.

La vicenda solleva interrogativi profondi sull’equilibrio tra diritto alla difesa, sicurezza penitenziaria e interpretazione dei gesti umani all’interno di un contesto istituzionale come un carcere. Il saluto, un atto apparentemente banale e carico di affetto, si trasforma in un elemento potenzialmente destabilizzante quando avviene in un ambiente caratterizzato da rigidi protocolli e dalla presenza di detenuti ad alta pericolosità sociale, sottoposti al regime speciale dell’art. 41 bis.L’atto di affinità manifestato dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, un gesto di stretta di mano e due baci sulle guance ad Alfredo Cospito, ha innescato un’indagine formale da parte del direttore del penitenziario di Sassari, con conseguente segnalazione all’ordine degli avvocati. Questa reazione non è certo frutto di una mera quisquilia, ma riflette una crescente preoccupazione per la capacità di un atto di affetto a creare o rafforzare dinamiche interne pericolose, manipolative o addirittura a fomentare una forma di leadership illegittima all’interno del tessuto carcerario.Il regime di 41 bis, noto anche come “carcere duro”, è progettato per isolare i detenuti considerati elementi di pericolo per la sicurezza nazionale, riducendo al minimo i contatti con l’esterno e limitando drasticamente le comunicazioni. L’interpretazione del direttore, esplicitata nella comunicazione all’ordine degli avvocati, suggerisce che un gesto come quello compiuto dall’avvocato potrebbe essere percepito dai detenuti come un segno di favore, di complicità, o addirittura di sfida all’autorità penitenziaria. Un gesto apparentemente innocuo potrebbe fungere da catalizzatore per sentimenti di ingiustizia o di frustrazione, potenzialmente sfociando in comportamenti destabilizzanti.L’episodio impone una riflessione critica sulla natura stessa del rapporto tra difensore e assistito in un contesto di detenzione così stringente. L’avvocato ha il dovere di garantire una difesa attiva e vigorosa, ma deve anche operare nel rispetto delle regole penitenziarie, senza compromettere la sicurezza dell’istituzione e il lavoro del personale di polizia penitenziaria. La “segnalazione” non è solo una questione di ciò che è