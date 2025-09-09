Baule, ergastolo e Cassazione: nuova battaglia legale

Il caso di Fulvio Baule, l’uomo condannato all’ergastolo per l’efferato omicidio dei suoceri a Porto Torres nel febbraio 2022, approda ora davanti alla Corte di Cassazione.

La vicenda, già segnata dalla tragicità del fatto e dalla sofferenza della moglie Ilaria Saladdino, si configura come un complesso nodo giuridico che solleva interrogativi cruciali sull’applicazione del diritto penale e sulla valutazione delle condizioni psichiche del reo.

L’avvocato difensore, Nicola Lucchi, ha depositato un ricorso che mira a contestare la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Sassari il 31 marzo scorso.

La sentenza, confermando la condanna all’ergastolo emessa in primo grado, ha negato la concessione di circostanze attenuanti generiche, nonostante le precise e articolate istanze formulate dalla difesa in sede di appello.

Questa decisione rappresenta il fulcro della battaglia legale in corso, poiché le attenuanti generiche, qualora riconosciute, avrebbero potuto ridurre la pena inflitta a Baule.

L’istanza di riassunzione della perizia psichiatrica, precedentemente avanzata e respinta dalla Corte d’appello, emerge come un elemento centrale per comprendere le ragioni del ricorso.

La difesa sostiene che una nuova valutazione dello stato psichico di Baule, attraverso una perizia aggiornata, potrebbe aver fornito elementi sufficienti per giustificare il riconoscimento delle attenuanti, preclusi sia in primo grado dalla Corte d’Assise di Sassari sia in appello.

Il ricorso alla Cassazione si articola su due motivi principali, entrambi incentrati su presunte violazioni del diritto penale e vizi nella motivazione della sentenza d’appello.

Il primo motivo denuncia una “erronea applicazione della legge penale”, evidenziando una “manifesta illogicità e contraddittorietà” nella motivazione che ha portato al diniego delle attenuanti.

La difesa argomenta che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare con maggiore attenzione i comportamenti post-reato di Baule, la sua personalità e le sue condizioni psicologiche, elementi che, a suo avviso, avrebbero potuto far emergere spunti favorevoli alla concessione delle attenuanti.

Il secondo motivo, sempre basato su “erronea applicazione della legge penale” e “manifesta illogicità e contraddittorietà” della motivazione, si concentra sulla valutazione del “deficit psichico” del reo.

La difesa contesta la mancata considerazione, o l’errata valutazione, di eventuali disturbi psichici preesistenti o sviluppatisi in concomitanza con il fatto, che avrebbero potuto influire sulla capacità di intendere e di volere di Baule, rendendo più meritevole di clemenza la sua posizione.

Il ricorso solleva, implicitamente, una questione di portata più ampia: il ruolo della perizia psichiatrica nel processo penale e i limiti dell’interpretazione della legge in relazione alle condizioni individuali del reo.

La decisione della Corte di Cassazione, pertanto, non si limiterà a valutare la correttezza della sentenza d’appello, ma potrebbe avere ripercussioni sull’applicazione del diritto penale e sulla gestione dei casi di imputati affetti da disturbi psichici.

La vicenda Baule si configura, in definitiva, come un banco di prova per il sistema giudiziario italiano, chiamato a bilanciare l’esigenza di giustizia con la necessità di tenere conto delle fragilità individuali e delle complessità umane.