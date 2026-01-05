Bee Garden di Alghero: un’oasi verde per api e comunità

Il Bee Garden di Alghero si configura come un esempio tangibile di resilienza ecologica e impegno comunitario, un’area verde in continua evoluzione che celebra la sinergia tra apicoltura e biodiversità.

L’espansione recente, con l’introduzione di ulteriori 400 giovani piante, testimonia la visione a lungo termine del progetto, che ambisce a creare un micro-habitat dinamico e ricco di risorse.

L’impegno nel favorire la vita delle api e degli altri insetti impollinatori, veri pilastri dell’equilibrio ecosistemico, si traduce nella scelta accurata di specie vegetali autoctone.

La tamerice, con la sua notevole resistenza alla siccità, il corbezzolo, emblema della macchia mediterranea, e il carrubo, fonte di nutrimento preziosa, si integrano armoniosamente nel paesaggio, offrendo un serbatoio continuo di nettare e polline.

Questa scelta non è casuale: mira a rafforzare la resilienza dell’ecosistema locale, rendendolo meno vulnerabile ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.

Davide Maffei, coordinatore del parco, sottolinea come ogni nuova stagione porti con sé nuove opportunità per arricchire l’esperienza del Bee Garden. L’aggiunta di nuove piante non è solo un atto di piantumazione, ma un vero e proprio investimento nel futuro, un’aggiunta di colore, profumo e vitalità che stimola i sensi e alimenta la consapevolezza.

Il progetto si pone come un ponte tra natura e comunità, un luogo dove i cittadini possono connettersi con l’ambiente circostante e comprendere l’importanza cruciale delle api, non solo per l’agricoltura ma per l’intero pianeta.

L’invito alla partecipazione attiva è un elemento centrale del Bee Garden. Non si tratta solo di un parco da visitare, ma di un laboratorio a cielo aperto dove i cittadini sono chiamati a sperimentare, imparare e contribuire.

Attraverso attività didattiche, eventi formativi e iniziative di volontariato, il progetto mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità, della sostenibilità e del ruolo fondamentale degli impollinatori.

Il Bee Garden di Alghero, quindi, non è solo un’oasi verde, ma un motore di cambiamento sociale, un esempio concreto di come la collaborazione e la passione possano creare un futuro più verde e sostenibile per tutti.

La sua evoluzione continua a rappresentare un faro di speranza e un invito all’azione per chi crede in un mondo in armonia con la natura.