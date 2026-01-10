Bomba carta a Sassari: scossa e paura nel quartiere Luna e Sole

Un’esplosione improvvisa ha scosso il quartiere Luna e Sole di Sassari questo pomeriggio, sconvolgendo la quiete di via De Gasperi.

Intorno alle 14:00, una bomba carta, presumibilmente di fabbricazione artigianale, ha devastato il cortile interno di un condominio residenziale, concentrando l’impatto in prossimità della nicchia destinata ai contatori dell’acqua.

La posizione scelta per l’ordigno, strategicamente accanto al cancello d’ingresso e a diretto contatto con il marciapiede, suggerisce un’intenzione di massimizzare l’effetto simbolico e l’area di impatto.

L’evento, caratterizzato da un violento scoppio, ha generato un’onda d’urto che ha innescato la rottura di vetri a bassa quota, propagando frammenti pericolosi e provocando un profondo senso di sgomento tra gli abitanti del condominio e i passanti.

Nonostante la potenza dell’esplosione, fortunatamente non si sono registrati feriti, una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Immediatamente allertati, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, contenendo eventuali rischi di incendio e iniziando la valutazione dei danni strutturali, mentre la Squadra Volante della Questura di Sassari ha prontamente preso il controllo della scena, avviando un’indagine complessa e approfondita.

Le indagini si concentreranno ora sull’identificazione degli artefici di questo atto intimidatorio, analizzando attentamente le tracce lasciate sul luogo dell’esplosione e raccogliendo testimonianze.

Gli inquirenti dovranno ricostruire la dinamica precisa dell’evento, cercando di comprendere le motivazioni alla base di questo gesto e il possibile legame con dinamiche criminali locali o con eventuali contenziosi in corso.

La natura artigianale dell’ordigno potrebbe fornire indizi preziosi sulla preparazione e sulla competenza dei responsabili, mentre l’ubicazione strategica dell’esplosione potrebbe suggerire un messaggio diretto a specifici soggetti o a una determinata comunità.

L’obiettivo primario delle autorità è quello di assicurare alla giustizia i colpevoli, ripristinando la tranquillità e la sicurezza nel quartiere Luna e Sole.