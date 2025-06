Bullismo nel windsurf: Sospesi giovani velisti e dirigenti a Cagliari

Un’ombra grave si è abbattuta sul Windsurfing Club Cagliari, scuotendo le fondamenta di un ambiente sportivo che dovrebbe incarnare valori di lealtà, rispetto e tutela dei più giovani. Una vicenda complessa e dolorosa, scaturita da atti di bullismo e violenza perpetrati da due giovani velisti under 16 nei confronti di coetanei più piccoli, dell’under 12, ha portato a provvedimenti disciplinari severi e sollevato interrogativi profondi sulla gestione delle dinamiche di gruppo all’interno del club e sulla responsabilità degli adulti coinvolti.La sentenza del Tribunale Federale della Federazione Italiana Vela (FIV) ha confermato l’accusa di comportamenti vessatori e violenti, traducendosi in sospensioni di sei mesi per i due ragazzi responsabili. Tuttavia, la gravità della situazione ha innescato un’indagine più ampia, che ha portato a sanzioni anche nei confronti di figure apicali del club, con sospensioni che variano dai tre ai sette mesi. Queste sanzioni non riguardano solo la mancata gestione adeguata della vicenda, ma anche la compromissione dei doveri di custodia e vigilanza nei confronti degli atleti minorenni, un obbligo imprescindibile per istruttori e responsabili.L’allarme è stato lanciato lo scorso 20 agosto, quando i genitori di alcuni tesserati under 12, in un incontro con due allenatori, hanno esposto la presenza di quattro video che documentavano episodi di bullismo e violenza nei confronti dei loro figli. L’indagine, avviata a seguito della denuncia, ha rivelato un quadro preoccupante: atti di prevaricazione avvenuti durante gli allenamenti e, ancor più grave, durante una trasferta per il Mondiale di Classe ad Arco.I filmati acquisiti durante le indagini hanno messo in luce una dinamica particolarmente inquietante: un gruppo di atleti minorenni, durante una trasferta per un evento sportivo, è stato lasciato senza supervisione adeguata. Questa mancanza di controllo ha permesso a due di loro di perpetrare atti di vessazione fisica e psicologica nei confronti di coetanei più piccoli. Un comportamento inaccettabile, che contrasta in modo stridente con lo spirito di squadra e di protezione che dovrebbe animare l’attività sportiva giovanile.Le famiglie delle vittime, profondamente turbate, hanno sporto denuncia sia al Tribunale dei Minori che alla Procura della Repubblica, evidenziando la gravità delle responsabilità e la necessità di accertare tutte le dinamiche che hanno portato a questi episodi. La vicenda solleva questioni cruciali sulla cultura sportiva, sulla prevenzione del bullismo e sulla necessità di una formazione specifica per allenatori e dirigenti, al fine di garantire un ambiente sano e sicuro per i giovani atleti. La gestione dell’emergenza da parte del Windsurfing Club Cagliari, per ora, è stata caratterizzata da un silenzio formale, ma le conseguenze di questa vicenda si protrarranno ben oltre le sanzioni disciplinari, richiedendo una profonda riflessione e un rinnovamento culturale all’interno dell’intero movimento sportivo.