Burcei: Via al bypass, nuova era per l’acqua del paese.

Un’iniezione di modernità e resilienza per l’approvvigionamento idrico di Burcei: mercoledì 29 ottobre segna un punto di svolta cruciale nel complesso piano di risanamento dell’acquedotto che serve l’intera comunità.

Abbanoa, il gestore idrico, procederà all’attivazione di un nuovo bypass nel tratto iniziale della condotta che alimenta il serbatoio comunale, prelevando acqua direttamente dal potabilizzatore di Corongiu.

Questa operazione, come sottolinea il sindaco Simone Monni, rappresenta un passo avanti significativo nella risoluzione di una problematica cronica che ha profondamente condizionato la qualità della vita degli abitanti di Burcei per anni.

L’amministrazione comunale esprime profonda soddisfazione per l’avanzamento dei lavori, riconoscendo che il superamento di una sfida di tale portata richiede un’azione concertata e una sinergia efficace tra i diversi enti coinvolti.

La prospettiva di una risoluzione definitiva dei disservizi idrici sulla condotta foranea non è più un’utopia, ma un obiettivo concretamente raggiungibile, destinato a inaugurare un’era di maggiore stabilità e affidabilità per l’approvvigionamento idrico di Burcei.

Il ringraziamento del sindaco si estende al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al team tecnico di Abbanoa, i cui sforzi incessanti hanno reso possibile questo importante traguardo.

Il tratto iniziale della condotta ha storicamente manifestato una vulnerabilità intrinseca, caratterizzata da una frequenza preoccupante di rotture che hanno sottoposto le squadre di intervento ad un impegno costante e gravoso.

La risposta a questa criticità è stata un’analisi approfondita e multidisciplinare condotta dai tecnici specializzati del Settore Distribuzione di Abbanoa.

Tale studio ha permesso di identificare con precisione i punti deboli della rete, dove la corrosione accelerata, aggravata da picchi di pressione, ha determinato la maggior parte degli eventi di guasto.

Da qui, la decisione strategica di adottare una tecnica innovativa di relining interno, un intervento mirato su un percorso di circa 3 chilometri, comprensivo del rifacimento di pozzetti e particolari elementi strutturali.

Per minimizzare l’impatto sui cittadini durante la fase di risanamento, sono stati predisposti dei bypass temporanei, circuiti alternativi di circa un chilometro che garantiscono la continuità del servizio idrico.

La condotta dismessa viene quindi sottoposta a un processo di rigenerazione interna attraverso l’applicazione di una speciale guaina in kevlar, un materiale ad altissime prestazioni che aderisce strettamente alle pareti interne delle tubature, consolidandole e proteggendole dall’interno.

Questa soluzione non solo risolve le criticità esistenti, ma aumenta anche la longevità e la resilienza dell’infrastruttura.

L’investimento complessivo, stimato in quasi 3 milioni di euro, testimonia l’impegno concreto di Abbanoa nel garantire un servizio essenziale alla comunità di Burcei.

I fondi, provenienti da risorse tariffarie e integrati nel Piano degli Interventi 2024/29, rappresentano un investimento nel futuro, volto a salvaguardare una risorsa fondamentale come l’acqua e a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

Il progetto non si limita a una semplice riparazione, ma costituisce una vera e propria riqualificazione dell’infrastruttura idrica, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e sicuro.