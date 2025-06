Businco: 11 milioni per nuove sale operatorie all’avanguardia

L’ospedale oncologico Businco di Cagliari si appresta a vivere una fase di espansione strategica e tecnologica, con l’avvio dei lavori per la realizzazione di quattro nuove sale operatorie all’avanguardia. Questo significativo investimento, quantificato in undici milioni di euro finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), segna un punto di svolta per l’offerta oncologica regionale e risponde a un’urgente necessità di potenziamento delle infrastrutture sanitarie sarde.L’intervento non si limita alla semplice costruzione di nuove sale. Si tratta di una riprogettazione radicale del blocco F, attualmente composto da due sale operatorie, che verrà completamente ristrutturato per accogliere le nuove unità. Queste saranno dotate di sistemi video integrati di ultima generazione, con tecnologie all’avanguardia che consentiranno interventi chirurgici sempre più precisi, meno invasivi e con risultati ottimali per i pazienti. L’adozione di queste tecnologie avanzate si pone in linea con le best practice internazionali e mira a ridurre i tempi di degenza, minimizzare i rischi post-operatori e migliorare la qualità complessiva del percorso di cura.Il cronoprogramma previsto è di circa tredici mesi, con conclusione dei lavori stimata per giugno 2026. La selezione dell’impresa esecutrice è stata condotta attraverso una rigorosa procedura di gara centralizzata gestita da Invitalia, al fine di garantire la massima trasparenza e l’esecuzione dell’opera secondo i più elevati standard qualitativi e nel rispetto dei tempi stabiliti. La struttura tecnica dell’ARNAS G. Brotzu svolgerà un ruolo di supervisione costante, assicurando il controllo della qualità e la conformità del progetto agli standard previsti.Questo intervento si inserisce in un più ampio disegno di modernizzazione dell’ospedale oncologico Businco, avviato nel 2022 con un importante investimento nella riqualificazione del reparto di Radioterapia oncologica. L’evoluzione tecnologica e strutturale è infatti un processo continuo, volto a garantire che l’ospedale possa offrire ai pazienti sardi cure all’avanguardia, competitive con le migliori strutture a livello nazionale e internazionale.”Questo investimento rappresenta un passo decisivo nella direzione di un sistema sanitario regionale più efficiente e orientato al paziente,” ha dichiarato il commissario straordinario dell’ARNAS G. Brotzu, Maurizio Marcias. “La riduzione della mobilità sanitaria extraregionale, che costringe molti pazienti a rivolgersi a strutture sanitarie fuori dalla Sardegna, è una priorità. L’obiettivo è offrire ai cittadini sardi la possibilità di ricevere cure oncologiche specialistiche d’eccellenza, senza dover abbandonare l’Isola, garantendo al contempo un accesso equo e tempestivo alle cure.” Questo investimento sottolinea l’impegno costante dell’ARNAS nel posizionare il paziente al centro del sistema sanitario, rafforzando il diritto alla salute come valore fondamentale per l’intera comunità sarda e contribuendo a un futuro più sano per la regione.