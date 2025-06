Cagliari, cambio al comando del 151° reggimento Sassari

Nella solenne cornice della caserma Monfenera di Cagliari, si è celebrato un momento di passaggio di consegne cruciale per il 151° reggimento fanteria “Sassari”. Il colonnello Alessio Argese, dopo un triennio di servizio intriso di dedizione e responsabilità, ha lasciato l’incarico, affidandolo al colonnello Andrea Pagliaroli, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito. La cerimonia, affollata e ricca di significati, ha visto la presenza del comandante della Brigata Sassari, generale di brigata Andrea Fraticelli, unitamente alle massime cariche civili, militari e religiose del territorio, testimoniando l’importanza strategica e il profondo legame del reggimento con la comunità sarda.Il discorso del colonnello Argese è stato un commosso tributo ai 37 mesi trascorsi al comando. Più che un semplice resoconto di attività, è stata una dichiarazione d’amore verso l’unità, un’esaltazione dei valori che la contraddistinguono: spirito di corpo, professionalità, prestigio e onore. Argese ha espresso con profonda emozione di aver investito ogni risorsa personale, ogni pensiero e ogni sforzo nel preservare e rafforzare questi pilastri, confidando nel continuo impegno dei suoi uomini e delle sue donne. Ricordando la missione Unifil in Libano, il colonnello ha sottolineato come il reggimento abbia incarnato, anche in contesti operativi complessi, i principi di umanità e protezione civile che ne definiscono l’identità. La missione, lontana dalla terra natia, ha rafforzato il senso di appartenenza e la consapevolezza di rappresentare un simbolo di competenza e affidabilità per il Paese.Il generale Fraticelli, nel suo intervento, ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal colonnello Argese, evidenziando come la sua leadership abbia contribuito a consolidare il ruolo del 151° reggimento come elemento fondamentale della Brigata Sassari. Rivolgendosi al nuovo comandante, il generale ha tracciato un quadro del percorso professionale del colonnello Pagliaroli, ricordando la sua precedente esperienza in Afghanistan nel 2011, quando, in qualità di giovane capitano, comandò la Compagnia “Dardo” all’interno della Task Force South su base 152° reggimento fanteria Sassari. Un’esperienza cruciale che gli ha permesso di conoscere a fondo la Brigata, apprezzandone la resilienza, la capacità di adattamento e l’efficacia in contesti operativi ad alta intensità. Il generale ha espresso l’auspicio che il colonnello Pagliaroli possa attingere a questa conoscenza e a queste qualità per guidare il 151° reggimento verso nuove sfide e successi, mantenendo viva la tradizione di eccellenza che lo contraddistingue. Questo passaggio di consegne non è solo un cambio di comando, ma un momento di continuità e di rinnovamento, un tassello importante nella storia di un reggimento che incarna l’orgoglio e la forza d’Italia.