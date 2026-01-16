Cagliari dona speranza ai bambini libanesi: un gesto di solidarietà.

Un gesto di profonda umanità e di collaborazione transnazionale ha visto il Comune di Cagliari mobilitare la sua cittadinanza in un’azione di raccolta di beni essenziali per i bambini libanesi.

Giocattoli, volumi di narrativa e saggistica, materiale didattico e articoli di cancelleria, frutto della generosità e della sensibilità dei cagliaritani, saranno ora veicolati in Libano ad opera dei militari del 152° Reggimento della Brigata Sassari, durante la prossima missione di pace.

La consegna simbolica del materiale ha avuto luogo presso Palazzo Bacaredda, in un momento che ha visto la partecipazione della vicesindaca Maria Cristina Mancini e del presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, figure istituzionali che hanno immediatamente sottolineato il valore intrinseco dell’iniziativa.

Più che una semplice donazione, si è trattato di un ponte di solidarietà costruito tra due comunità distanti geograficamente, ma accomunate da un’umanità condivisa e dalla necessità di offrire speranza ai più vulnerabili.

L’impegno del Comune di Cagliari si configura come un sostegno concreto alla Brigata Sassari e al 152° Battaglione, i quali si apprestano a svolgere un ruolo cruciale in un contesto geopolitico complesso e delicato.

L’azione dimostra come l’amministrazione locale si renda disponibile a collaborare con le forze armate, non solo in termini di sicurezza, ma anche come espressione di valori di pace, cooperazione e assistenza umanitaria.

L’eco della generosità cagliaritana risuona in Libano, dove i bambini riceveranno un aiuto tangibile, un simbolo di attenzione e di vicinanza da parte di una comunità italiana.

I giocattoli, i libri e il materiale scolastico rappresentano strumenti di crescita, di apprendimento e di svago, elementi fondamentali per il benessere e lo sviluppo armonioso dei più piccoli, spesso segnati da situazioni di precarietà e difficoltà.

Il maggiore Antonello Masala, accompagnato dal graduato aiutante Giovanni Latte, ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa, evidenziando l’importanza del legame che si è creato tra le forze armate e la comunità cagliaritana.

“Il vostro sostegno è un elemento fondamentale per il successo della nostra missione,” hanno affermato, sottolineando come il gesto di solidarietà possa contribuire a creare un clima di fiducia e di speranza nella popolazione locale.

Questo atto di benevolenza testimonia l’importanza di coltivare una cultura della responsabilità sociale e della cooperazione internazionale, rafforzando i legami tra popoli e promuovendo un futuro più giusto e pacifico per tutti.

Il dono dei cagliaritani, oltre a fornire un aiuto materiale, trasmette un messaggio potente: la convinzione che la solidarietà possa abbattere le barriere e costruire ponti tra culture e continenti.