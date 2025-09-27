Cagliari, innalzata la bandiera palestinese: un gesto di impegno e speranza.

Un atto simbolico carico di significato si è concretizzato a Cagliari, dove la bandiera palestinese è stata solennemente esposta al Comune, un gesto che trascende la semplice rappresentazione di un vessillo e si configura come dichiarazione di impegno civile e umanitario.

L’evento, frutto di una vibrante manifestazione popolare intitolata “Una notte per Gaza”, ha visto il sindaco Massimo Zedda accogliere i partecipanti direttamente davanti a Palazzo Bacaredda, sottolineando un legame profondo tra l’amministrazione comunale e la comunità.

La decisione di innalzare la bandiera palestinese non è stata presa alla leggera, ma emerge da una riflessione più ampia sulla responsabilità dei sindaci come costruttori di pace, un appello che il sindaco Zedda ha esplicitamente richiamato, riprendendo le parole del collega Gaetano Manfredi, presidente dell’associazione dei Comuni d’Italia.

Si tratta di un impegno a non distogliere lo sguardo dalla sofferenza altrui, a tendere una mano a chi è in difficoltà, a promuovere attivamente il dialogo e la comprensione reciproca in un mondo lacerato da conflitti.

La gravità della situazione umanitaria a Gaza è stata espressamente sottolineata, con un riferimento esplicito alla definizione di “genocidio” per descrivere la violenza perpetrata, la perdita di vite innocenti, in particolare di bambini e donne, e le ripetute violazioni del diritto internazionale.

L’affermazione del diritto alla piena esistenza della Palestina come Stato indipendente non è presentata come una mera posizione politica, ma come un atto di giustizia e di solidarietà.

La manifestazione, preceduta da un appuntamento al Consiglio regionale, si è sviluppata in un corteo pacifico che ha attraversato le principali arterie cittadine, dal viale Trieste al Corso Vittorio Emmanuele, fino a culminare in un sit-in artistico in piazza Costituzione.

L’atmosfera è stata arricchita da esibizioni musicali, performance di danza e un’iniziativa creativa volta alla realizzazione di una grande bandiera patchwork, simbolo tangibile dell’unione e della resilienza di una comunità che si fa portavoce di un grido di speranza.

Il gesto va oltre la mera protesta, divenendo espressione di un impegno civico concreto, un invito a riflettere sulla necessità di un impegno globale per la pace e la giustizia, non solo per il popolo palestinese, ma per tutte le popolazioni che vivono in zone di conflitto in quasi sessanta paesi nel mondo.

L’evento a Cagliari si configura quindi come un faro di speranza e un invito all’azione, un monito a non dimenticare le vittime della guerra e a lavorare instancabilmente per un futuro più giusto e pacifico.