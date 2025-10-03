Cagliari, mare di gente per la Palestina: un grido di speranza

A Cagliari, un’onda umana ha travolto le strade, un fiume di voci e simboli che si è riversato nelle vie del centro in segno di solidarietà verso la Flottiglia e il popolo palestinese.

Le stime sulla partecipazione variano significativamente: la CGIL parla di trenta mila persone, mentre la questura ne quantifica quindicimila, un dato comunque indicativo della portata emotiva dell’evento.

La manifestazione, partita da Piazza Garibaldi, ha percorso un tracciato che ha attraversato arterie vitali del tessuto urbano, culminando in una concentrazione di energia a Piazza del Carmine.

L’atmosfera, pur carica di passione, è stata caratterizzata da un’assenza di scontri, un segno di determinazione pacifica nel veicolare un messaggio forte.

Un elemento peculiare e immediatamente visibile è stata la presenza di bandiere di Fratelli d’Italia esposte al balcone della sede del partito.

Questa circostanza ha generato un’immediata reazione di contestazione da parte dei manifestanti, che hanno espresso il loro dissenso attraverso cori indirizzati alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ai Vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, un chiaro segnale di come la manifestazione si posizionasse in netta contrapposizione alle politiche governative.

Al di là degli slogan, la voce prevalente è stata quella della speranza e della richiesta di un cambiamento.

“Siamo qui per protestare, non per alimentare un altro conflitto,” ha affermato una studentessa del Liceo Classico Siotto, scelta rappresentativa di un’intera generazione che si sente chiamata a denunciare le ingiustizie e a promuovere la pace.

L’ampia partecipazione giovanile ha segnato profondamente l’evento, lasciando svuotate le aule scolastiche e testimoniando l’impegno di questi studenti in una causa che ritengono fondamentale.

Uno striscione, “Più flottiglie, meno Meloni,” ha sintetizzato il senso di frustrazione e di desiderio di cambiamento, mentre l’improvvisata filastroccia contro Salvini, “Scodinzoli per Netanyahu, Salvini bau bau”, ha espresso la disapprovazione verso presunte connivenze.

Un caleidoscopio di colori e simboli ha inondato le strade: bandiere palestinesi, lo stendardo dei Quattro Mori, emblema dell’identità sarda, e i colori della CGIL, testimonianza della forza del movimento sindacale.

Le coreografie realizzate con l’ausilio di trampoli, unite al ritmo incalzante dei tamburi, hanno creato un’atmosfera vibrante e coinvolgente, rendendo questa manifestazione una delle più partecipate degli ultimi decenni.

L’impatto sulla viabilità cittadina è stato inevitabile: via Sonnino, via XX Settembre e via Roma si sono trasformate in un fiume umano, paralizzando il traffico e dimostrando la capacità di un movimento popolare di rivendicare il proprio diritto di parola.

Il ritornello costante, “Palestina libera”, ha risuonato come un grido di speranza e un appello alla giustizia, proiettando la voce di Cagliari nel più ampio dibattito internazionale.