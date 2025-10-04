Cagliari, migliaia in piazza per la Palestina: un’onda di protesta inattesa.

Un’onda di partecipazione popolare, vibrante e inattesa dalle autorità – che non avevano ricevuto alcun preavviso ufficiale dalla Questura – ha investito oggi pomeriggio Cagliari.

Piazza Garibaldi, cuore pulsante del capoluogo sardo, è stata teatro di una nuova, intensa mobilitazione a sostegno del popolo palestinese, raccogliendo un migliaio e cinquecento partecipanti, un monito inequivocabile contro le dinamiche di violenza e distruzione che affliggono la regione.

Questa manifestazione, che si protrae a distanza di poche ore dallo sciopero generale e dal corteo di ieri, testimonia una profonda e radicata inquietudine collettiva.

Ieri, la città aveva visto scendere in strada almeno quindicimila persone – trentamila, secondo le stime degli organizzatori – in una dimostrazione di solidarietà senza precedenti.

La continuità di questa mobilitazione è un chiaro segnale dell’insofferenza nei confronti di un conflitto che si protrae, alimentato da una spirale di rappresaglie e sofferenza umana.

Al centro delle rivendicazioni vi è anche la fermata imposta alla Flotilla, un gesto percepito come un tentativo di soffocare la voce della comunità internazionale e di impedire la consegna di aiuti umanitari.

Il corteo, partito da piazza Garibaldi, si è snodato lungo la via omonima, un fiume di persone che intonavano slogan e sventolavano bandiere palestinesi, un’esplosione di colori e di speranza in un contesto di profonda incertezza.

Nonostante la portata emotiva dell’evento, la manifestazione si è finora svolta pacificamente.

L’utilizzo di fumogeni, seppur presente, non ha compromesso l’atmosfera di partecipazione civile.

In prima linea, un nucleo di giovani, segno di un impegno transgenerazionale che guarda al futuro con determinazione.

La commistione tra i manifestanti e i passanti, i cagliaritani intenti nelle loro attività quotidiane, suggerisce una consapevolezza diffusa, un sentire comune che supera le barriere ideologiche e culturali.

La manifestazione, al di là del suo esito immediato, rappresenta un atto di coscienza, un richiamo all’umanità di fronte a una tragedia che si ripete, un invito a costruire ponti di comprensione e a promuovere la pace in un mondo martoriato da conflitti.