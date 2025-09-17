Cagliari, operaio precipita da un’impalcatura: indagini in corso

Un tragico episodio ha scosso la mattinata a Cagliari, in via Vesalio, dove un operaio di 45 anni, originario di Lanusei, ha riportato gravi lesioni a seguito di una caduta da un’impalcatura in un cantiere edile.

L’incidente, che ha sollevato interrogativi cruciali sulla sicurezza sul lavoro, ha visto il lavoratore perdere l’appoggio a circa due metri di altezza, precipitando al suolo.

La rapidità di intervento dei colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, e l’efficienza del personale del 118 hanno permesso di stabilizzare le condizioni dell’uomo e trasportarlo con urgenza al reparto di terapia intensiva del Brotzu.

Nonostante la gravità delle lesioni iniziali, le ultime indiscutibili confermano che l’operaio non versa in pericolo di vita, ma necessita di cure specialistiche e un periodo di riabilitazione.

L’episodio ha immediatamente attivato le procedure di accertamento delle autorità competenti.

I carabinieri della Stazione di Pirri hanno avviato un’indagine volta a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando la scena.

Parallelamente, l’intervento del personale dello Spresal dell’ASL di Cagliari si è focalizzato su una verifica approfondita delle condizioni di sicurezza del cantiere, esaminando protocolli, dispositivi di protezione individuale (DPI) e l’adeguatezza delle misure preventive adottate.

Questo incidente, purtroppo non isolato, ripropone la questione cruciale della sicurezza nei cantieri edili, un settore caratterizzato da elevati rischi per la salute e l’incolumità dei lavoratori.

L’evento solleva interrogativi sulla formazione specifica del personale, la corretta applicazione delle normative di prevenzione, la manutenzione degli impianti e l’efficacia dei controlli interni ed esterni.

La responsabilità in questi casi è complessa e stratificata, coinvolgendo potenzialmente il datore di lavoro, i responsabili della sicurezza, i progettisti e, in ultima analisi, l’intero sistema che regola l’edilizia.

L’indagine dovrà chiarire se l’incidente sia derivato da una combinazione di fattori, tra cui la mancanza di adeguate protezioni, errori umani o difetti strutturali.

L’episodio è un monito per tutti gli attori coinvolti nel settore, sottolineando l’urgenza di rafforzare la cultura della sicurezza, promuovere la consapevolezza dei rischi e garantire il rispetto rigoroso delle normative, al fine di prevenire future tragedie e tutelare la dignità e la vita dei lavoratori.

La prevenzione, la formazione e i controlli costanti rappresentano le chiavi per trasformare i cantieri edili in luoghi di lavoro sicuri e salubri.