Cagliari più sicura: nuovi attraversamenti e mobilità sostenibile

Per migliorare la sicurezza pedonale e la fluidità urbana a Cagliari, l’amministrazione comunale ha avviato un piano di interventi mirati alla riqualificazione delle infrastrutture stradali e alla promozione di una mobilità più sostenibile. L’iniziativa, sostenuta da un investimento di un milione di euro, si concretizza primariamente nell’installazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, concepiti per elevare la visibilità dei pedoni e costringere i conducenti a moderare la velocità.La localizzazione di questi nuovi attraversamenti è stata determinata da un’analisi approfondita dei punti critici, aree con elevata presenza di studenti e strade che hanno registrato un’incidenza particolarmente alta di incidenti. Attualmente sono stati realizzati sette attraversamenti in posizioni strategiche: viale Colombo (in prossimità del Liceo Alberti, teatro di un tragico incidente e di fronte alla vivace Piazza dei Centomila), viale Diaz (in corrispondenza delle scalinate Bonaria e dell’Istituto Buccari), via Stamira, viale Poetto (in corrispondenza del supermercato) e via Tramontana (in prossimità del Campo Rossi). Un ottavo attraversamento è in fase di completamento in viale Ciusa.L’impegno dell’amministrazione comunale non si limita alla semplice installazione di attraversamenti pedonali. Si tratta di un intervento organico che comprende un’ampia revisione della mobilità urbana, volta a ridurre la pericolosità della rete stradale e a promuovere alternative all’uso del veicolo privato. Tra le azioni previste, vi è un’estensione del piano di riqualificazione con interventi su via Puglia, via Abruzzi, via Marongiu, via Mandrolisai e via delle Fosse Ardeatine.Il sindaco Massimo Zedda sottolinea l’importanza della collaborazione con la Polizia Locale per un’efficace implementazione del piano, con l’obiettivo primario di diminuire il numero di incidenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Parallelamente, si persegue un approccio multidisciplinare che include l’incentivazione della mobilità condivisa – carpooling e bike sharing – e il potenziamento del trasporto pubblico locale, attraverso la sinergia con ARST, CTM e Ferrovie.La sfida è complessa. Cagliari si confronta con una densità di traffico elevata, aggravata da un flusso giornaliero di veicoli provenienti da altre località, raggiungendo un totale di circa 170.000 ingressi quotidiani, a fronte di una popolazione residente di 150.000 abitanti. Per rispondere a questa pressione, è in corso una procedura di gara per un nuovo servizio di manutenzione stradale, destinato a riprendere le sue attività a pieno regime da agosto.Inoltre, l’amministrazione comunale sta affrontando il problema delle “isole di calore” urbane, impiegando materiali innovativi per ridurre la temperatura dell’asfalto. Si stanno valutando soluzioni avanzate come la realizzazione di rotatorie, la creazione di collegamenti trasversali più efficienti e la riprogettazione degli svincoli per migliorare la leggibilità della rete stradale e la sicurezza complessiva. L’obiettivo è creare un ambiente urbano più vivibile, sicuro e accessibile a tutti.