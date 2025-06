Cagliari: Sit-in contro le Banche Armate, appello alla responsabilità.

La mobilitazione a Cagliari, in viale Bonaria, si configura come un atto di resistenza civile e una profonda riflessione etica rivolta al sistema finanziario. Il Comitato sardo “Banche Armate” ha organizzato un sit-in che non si limita a una protesta, ma si pone come un appello urgente e articolato alla responsabilità delle banche e, per estensione, a quella di ogni cittadino.L’espressione “banca armata” non è un’accusa gratuita. Rappresenta l’evidenza di un coinvolgimento diretto, spesso occulto, degli istituti di credito nel complesso industriale militare. I capitali che transitano nei conti correnti, i mutui erogati, gli investimenti gestiti, finiscono per alimentare la produzione di armamenti e per sostenere le logiche di conflitto che segnano il panorama geopolitico contemporaneo.Questa presa di coscienza si manifesta in un contesto storico particolarmente drammatico. L’escalation di tensioni internazionali, la ripresa di guerre aperte e la crescente militarizzazione delle relazioni tra Stati rendono urgente una rivalutazione dei valori che guidano le nostre scelte economiche. La deviazione di risorse pubbliche verso la spesa militare, a discapito di settori vitali come la sanità, l’istruzione e i servizi sociali, aggrava le disuguaglianze e compromette il futuro delle nuove generazioni.Il sit-in, preceduto da un percorso di dialogo con Banco di Sardegna e Poste Italiane, si traduce in un invito alla riconquista del potere di scelta da parte dei cittadini. La libertà di disinvestire, di spostare i propri risparmi verso istituti finanziari che operano in linea con principi etici trasparenti e sostenibili, si configura come uno strumento di pressione concreto e accessibile. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di un esercizio di responsabilità individuale che può avere un impatto significativo sul sistema finanziario nel suo complesso.La partecipazione di sindacati come l’Usb e di numerosi movimenti e associazioni antimilitaristi sottolinea la portata trasversale di questa iniziativa, che coinvolge non solo esponenti del mondo del terzo settore, ma anche lavoratori e cittadini preoccupati per il futuro del pianeta. La mobilitazione vuole stimolare una riflessione più ampia sul ruolo del denaro, sulla sua capacità di generare cambiamento e sulla necessità di orientare gli investimenti verso un modello economico più giusto, pacifico e sostenibile. In definitiva, si tratta di riaffermare il diritto di ogni individuo a scegliere come impiegare le proprie risorse, contribuendo attivamente alla costruzione di un mondo migliore.