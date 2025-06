Cagliari: Violenza Domestica, Tentato Stupro e Arresto

Un episodio di drammatica escalation di violenza ha sconvolto la tranquillità di Cagliari, culminando nell’arresto di un uomo di 45 anni, residente a Elmas, con un pregresso storico di condotte aggressive e comportamenti persecutori nei confronti della ex-moglie e dei suoi conviventi. L’episodio, che si è verificato in violazione di un ordine restrittivo precedentemente imposto, solleva interrogativi urgenti sulla reale efficacia dei meccanismi di protezione delle vittime di violenza domestica.L’uomo, precedentemente monitorato tramite un sistema di localizzazione elettronica che imponeva il divieto di avvicinamento alla sua ex-moglie, ha eluso i controlli e si è introdotto con forza nell’abitazione della donna. La situazione è immediatamente degenerata quando, con intenzioni chiaramente predatrici, ha tentato di costringere l’ex-moglie ad un rapporto sessuale non consensuale, configurando un tentativo di violenza sessuale aggravato. La strenua resistenza della donna, unita alla sua capacità di proteggere la figlia di due anni, ha permesso una fuga disperata, portando madre e figlia a cercare rifugio presso amici.La determinazione dell’aggressore non si è arrestata: ha inseguito la donna e la bambina, perpetrando un clima di terrore e insicurezza. L’intervento dei Carabinieri del Radiomobile, allertati dai vicini, ha tentato di interrompere la spirale di violenza. Tuttavia, l’uomo, in preda a un’irrazionale aggressività, si è opposto con violenza all’azione delle forze dell’ordine, rendendo necessario l’utilizzo di un’arma non letale, il taser, per neutralizzarlo e assicurarlo alla giustizia.Durante la colluttazione, l’uomo ha riportato alcune contusioni, verosimilmente dovute alla resistenza opposta dai Carabinieri durante l’arresto, mentre gli stessi militari hanno subito lievi lesioni. Il 45enne è stato affidato alle cure mediche del 118, mentre è in corso la ricostruzione completa della dinamica degli eventi.L’arresto, pur rappresentando un risultato importante nel contrasto alla violenza domestica, mette in luce le criticità esistenti nella gestione di casi complessi, dove la recidiva e l’elusione delle misure cautelari rappresentano un rischio concreto per la sicurezza delle vittime. Si rende necessaria una riflessione approfondita sull’adeguatezza delle misure preventive e repressive, nonché su una maggiore sensibilizzazione della società nei confronti del fenomeno della violenza di genere. L’episodio sottolinea, inoltre, la necessità di un supporto psicologico e sociale continuativo per le vittime, affinché possano ricostruire la propria vita in sicurezza, al riparo da nuove aggressioni. La gravità dei fatti solleva interrogativi sulla reale efficacia del braccialetto elettronico come strumento di deterrenza e sulla possibilità di prevedere azioni preventive più incisive in situazioni di alto rischio.