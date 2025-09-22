Cagliari, zona rossa: arrestati due spacciatori, undici allontanati.

Nel cuore della zona rossa di Cagliari, un’intensiva operazione di polizia ha portato a due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e all’allontanamento di undici individui, evidenziando la complessità e la persistenza di dinamiche criminali nel quartiere.

Gli arrestati, un cittadino gambiano di trentatré anni e un cittadino algerino di ventidue, sono stati colti in flagranza di reato durante attività di vendita di droga nelle vie Sassari e Malta.

Le indagini, condotte con meticolosità, hanno rivelato che i due individui non operavano in maniera isolata, bensì erano elementi integranti di una rete di spaccio più ampia e organizzata.

Si è delineato un sistema sofisticato volto a eludere i controlli delle forze dell’ordine, caratterizzato da una distribuzione capillare della droga in diversi nascondigli all’interno del quartiere, dall’utilizzo di un bilancino mantenuto a distanza e dalla gestione dei proventi tramite intermediari.

Questa struttura complessa testimonia la capacità di adattamento e l’ingegnosità delle organizzazioni criminali nel tentativo di operare impunemente.

Gli arrestati non risultano a loro primo coinvolgimento con la giustizia: entrambi avevano precedentemente subito l’arresto per reati di spaccio e rapina, circostanza che aveva portato la squadra mobile a mantenerli sotto stretta sorveglianza.

Questa proattività, frutto di un’analisi predittiva e di un monitoraggio costante, ha permesso di anticipare le loro azioni e di raccogliere prove concrete a loro carico.

Durante l’operazione, la polizia ha proceduto all’identificazione di circa duecento persone, tra cui sessanta di nazionalità straniera.

L’allontanamento, accompagnato da un divieto di stazionamento nel quartiere, è stato disposto per undici di loro, a tutela della sicurezza pubblica e per prevenire ulteriori reati.

Tale misura, applicata in base alle normative vigenti, mira a disinnescare potenziali elementi di destabilizzazione e a ripristinare un clima di legalità e tranquillità per i residenti.

L’operazione, che rappresenta un impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata, sottolinea la necessità di un approccio integrato, che comprenda non solo interventi di polizia giudiziaria, ma anche iniziative di prevenzione sociale, di recupero e di reinserimento dei soggetti coinvolti, al fine di affrontare le cause profonde del fenomeno e di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo per la comunità.

L’impegno continuo è volto a restituire ai cittadini un senso di sicurezza e a rafforzare il tessuto sociale del quartiere, garantendo una risposta efficace e tempestiva alle esigenze di legalità e di convivenza civile.