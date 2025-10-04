Cagliaritano, Disarticolata Rete di Spaccio: Arrestati e Sequestrati 16.000 Euro

Operazione “Sentinella”: Disarticolata una rete di spaccio nel CagliaritanoUn’intensa attività di contrasto alla criminalità organizzata legata al traffico di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di ingenti quantità di droga e denaro contante nel Cagliaritano.

L’operazione, denominata “Sentinella”, condotta dalle unità specializzate dei Falchi della Polizia di Stato, ha permesso di smantellare una strutturata rete di spaccio che operava in diverse aree del capoluogo e nei comuni limitrofi.

L’indagine, protrattasi nel tempo e basata su un’approfondita attività di osservazione e intercettazioni, si è concentrata inizialmente su un giovane residente nel quartiere del Cep, individuato come figura centrale nella distribuzione di stupefacenti a Cagliari.

La delicatezza dell’operazione ha imposto un approccio cauto: per evitare di allertare potenziali complici, gli agenti hanno monitorato i movimenti del sospettato, seguendolo discretamente nel suo tragitto quotidiano verso il luogo di lavoro.

Un controllo mirato, effettuato a Monserrato, ha portato al rinvenimento di una modesta quantità di cocaina occultata sul corpo dell’uomo, rivelando immediatamente il suo stato di nervosismo e la necessità di un’immediata perquisizione domiciliare.

L’ispezione dell’abitazione ha fatto emergere ulteriori quantità di sostanze stupefacenti e la scoperta di una ingente somma di denaro contante, pari a circa 8.000 euro, presumibilmente proventi dell’attività illecita.

Di fronte alle inconfutabili evidenze, il giovane ha confessato di gestire un deposito esterno, situato in un garage a Selargius.

Questo locale, utilizzato come vero e proprio magazzino di droga, ha restituito un impressionante quantitativo di hashish, marijuana e cocaina, per un peso complessivo di circa due chilogrammi.

Il giovane è stato quindi tradotto presso il carcere di Uta, in attesa di giudizio.

L’operazione “Sentinella” non si è fermata qui.

Nel corso di un secondo intervento, sempre nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio, un’abitazione a Decimomannu è stata sottoposta a perquisizione, portando all’arresto di ulteriori due individui e al rinvenimento di 100 grammi di infiorescenze di marijuana e un’altra ingente somma di denaro, questa volta pari a 8.000 euro, destinata a finanziare ulteriormente l’attività criminale.

Le indagini sono tuttora in corso, con l’obiettivo di identificare e assicurare alla giustizia tutti i complici coinvolti nella rete di spaccio, ricostruendo i canali di approvvigionamento e le rotte utilizzate per importare le sostanze stupefacenti nel territorio.

L’operazione “Sentinella” rappresenta un significativo successo nella lotta alla criminalità organizzata e un segnale forte per la comunità, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e nel contrasto al traffico di droga.

L’azione di prevenzione e repressione proseguirà senza sosta per garantire un ambiente sicuro e salubre per tutti i cittadini.