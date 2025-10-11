Calderone Onorata a Fertilia: Memoria, Esodo e Identità Nazionale

Il Premio Fertiliart, un riconoscimento promosso dall’associazione Fertilia.

org – frutto di una rete collaborativa tra CCN, Associazione EGEA, ANVGD, Comitato di Quartiere ed EGIS – ha onorato oggi Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un momento di profonda riflessione sulla memoria e l’identità nazionale.

La scelta di Calderone, figlia di esule istriana originaria di Arsia, non è casuale: incarna una storia di resilienza, di ricostruzione e di profonda connessione con un capitolo doloroso ma fondamentale della storia italiana.

Il premio si colloca nel contesto del progetto Fertilia.

org, dedicato alla conservazione e alla divulgazione della storia della comunità di Fertilia, città che accolse in gran parte le famiglie costrette a lasciare le loro terre d’origine a seguito dell’esodo fiumano-giuliano-dalmata, un evento traumatico che segnò la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo percorso di vita per decine di migliaia di italiani.

Nel suo discorso di accettazione, il Ministro ha commosso l’uditorio condividendo la sua storia personale, un ponte tra il passato istriano e il presente sardo.

La nascita della madre ad Arsia nel 1940, un anno cruciale nella storia europea, ha fatto da sfondo a un racconto intriso di dolore, ma anche di speranza.

L’esperienza dell’esilio, trasmessa con emozione dai nonni, ha lasciato un’impronta indelebile, un retrogusto di malinconia per ciò che fu perduto, per le radici strappate.

Più che una semplice narrazione di eventi passati, il racconto del Ministro ha rappresentato un’occasione per ripercorrere le dinamiche complesse di un’epoca segnata da confini mutevoli e da drammatiche conseguenze per intere comunità.

L’esodo non fu solo un trasferimento geografico, ma una rottura profonda con la propria identità culturale, linguistica e sociale.

La Sardegna, terra d’accoglienza, divenne il nuovo orizzonte, ma il ricordo dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, rimase vivo nei cuori degli esuli, tramandato di generazione in generazione.

La riflessione del Ministro Calderone ha esteso il suo sguardo all’importanza di non dimenticare mai le ferite del passato, affinché non si ripetano.

Ha sottolineato con forza la necessità di trasformare questa storia di sofferenza in un esempio di riconciliazione nazionale, un atto di giustizia nei confronti di coloro che hanno sofferto e di coloro che hanno perso tutto.

Onorare la memoria di queste famiglie significa celebrare l’identità italiana, la sua resilienza e la sua capacità di superare le avversità, guardando al futuro con speranza e impegno civile.

La sua testimonianza è un monito a preservare la memoria collettiva, affinché le nuove generazioni possano conoscere e comprendere le radici della nostra identità, costruendo un futuro fondato sulla tolleranza, il rispetto e la solidarietà.