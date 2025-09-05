Cane soccorso a Sassari: una prigione di sofferenza e accuse di crudeltà.

Nel cuore di un angolo dimenticato, un rifugio angusto e soffocante celato in un cortile isolato, giaceva una creatura ridotta a un’ombra di sé stessa.

Un corpo emaciato, quasi uno scheletro vivente, confinato in uno spazio così ristretto da impedirgli qualsiasi movimento, intrappolato in un ambiente intriso delle proprie feci, privato della dignità di cibo e acqua.

Questa era la tragica realtà di un cane soccorso nella zona di Caniga, frazione di Sassari, un esempio agghiacciante di negligenza e crudeltà.

Durante un regolare giro di controllo, gli agenti della Sezione Volanti della Questura sassarese hanno scoperto l’animale in condizioni deplorevoli, testimonianza di un abbandono prolungato e sistematico.

La sofferenza era evidente: grave denutrizione, difficoltà motorie agli arti posteriori, aree di alopecia che ne rivelavano la fragilità e la mancanza di cure veterinarie.

La scoperta ha immediatamente scatenato una risposta d’emergenza.

Gli agenti hanno allertato tempestivamente le Guardie Zoofile Comunali, custodi del benessere animale, e il servizio veterinario dell’Asl, esperti nel soccorso e nella cura di animali feriti e malnutriti.

L’intervento è stato rapido ed efficace.

Il cane è stato trasportato fuori da quella prigione di sofferenza e affidato al canile comunale, un luogo sicuro dove ricevere le prime cure essenziali e un supporto veterinario specializzato.

La riabilitazione sarà un percorso lungo e complesso, ma la speranza di un futuro migliore è stata riaccesa.

L’indagine, ora in corso, ha permesso di identificare il proprietario dell’animale.

Le accuse di maltrattamento sono pesanti e riflettono la gravità della sua colpa.

Questo caso, purtroppo, non è un evento isolato, ma un campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare la tutela degli animali, promuovendo una cultura di responsabilità e rispetto verso tutte le creature viventi.

La denuncia del proprietario rappresenta un passo avanti nella lotta contro la crudeltà e l’abbandono, ma è fondamentale continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’adozione responsabile e del contrasto a ogni forma di violenza sugli animali, garantendo loro una vita dignitosa e libera dalla sofferenza.

La vicenda sottolinea, inoltre, il ruolo cruciale delle forze dell’ordine, delle Guardie Zoofile e dei servizi veterinari nell’applicazione delle leggi a tutela del benessere animale e nella prevenzione di ulteriori abusi.