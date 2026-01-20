Capoterra, l’eco del 2008: angoscia e fragilità rivivono

Capoterra, ferita ancora aperta, rivive l’angoscia di un evento catastrofico, questa volta sotto una veste diversa.

Il ricordo dell’alluvione del 2008, con le sue tragiche conseguenze e la devastazione costiera causata dall’imponente esondazione del Rio San Girolamo, si sovrappone all’emergenza attuale, alimentando un senso di precarietà radicato nella comunità.

Lungi dall’essere un mero episodio atmosferico, la situazione attuale rappresenta una complessa interazione tra fattori ambientali, urbanistici e infrastrutturali.

Le raffiche di vento, che superano i 100 km/h, agiscono come acceleratori, sollevando e proiettando verso la costa l’energia accumulata dal mare ingrossato, generando onde di elevata portata.

L’infiltrazione dell’acqua nelle aree residenziali di Picciau, Maddalena e Frutti D’Oro, quartieri nati in seguito a una rapida espansione urbanistica, evidenzia una vulnerabilità intrinseca del territorio.

L’intervento del sindaco Beniamino Garau, attraverso il coordinamento del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile, si rivela cruciale per gestire l’emergenza.

La decisione di non disporre immediatamente l’evacuazione, pur mantenendo un elevato stato di allerta, riflette una valutazione attenta della situazione, mirata a evitare movimenti non necessari che potrebbero ulteriormente complicare le operazioni.

L’ausilio dei vigili del fuoco, con i loro mezzi anfibi, si dimostra fondamentale per soccorrere i residenti più esposti, mentre la strada consortile rappresenta un varco essenziale per mantenere un collegamento con il resto del territorio.

L’appello del sindaco attraverso i social media, invitando alla prudenza e alla limitazione degli spostamenti, sottolinea l’importanza della responsabilità individuale nella gestione di un’emergenza.

La presenza attiva degli agenti della Polizia Locale, dei Barracelli e delle squadre di Protezione Civile, impegnati nel monitoraggio costante, testimonia l’impegno congiunto delle istituzioni.

La criticità non si limita a Capoterra.

Anche Cagliari, lambita dagli eventi atmosferici, registra danni significativi, con viale Poetto temporaneamente interrotto e alberi sradicati in diverse zone cittadine, evidenziando una fragilità diffusa nel tessuto urbano.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla pianificazione territoriale, sulla gestione del rischio idrogeologico e sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

La rapidità dell’espansione urbana, spesso a discapito della tutela ambientale e della sicurezza, ha accentuato la vulnerabilità del territorio.

La necessità di investimenti in opere di mitigazione del rischio, di una maggiore consapevolezza della popolazione e di un approccio integrato alla gestione del territorio si rendono sempre più urgenti, affinché simili eventi non si ripetano, o, perlomeno, possano essere affrontati con maggiore efficacia e minori perdite umane ed economiche.

La memoria dell’alluvione del 2008, e le nuove sfide poste dalla recente emergenza, rappresentano un monito imprescindibile per il futuro.