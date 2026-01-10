Carabinieri al lavoro: controlli mirati tra Budoni, Torpè e Dorgali

Nell’ambito di un’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione della criminalità, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno orchestrato un’operazione di controllo del territorio particolarmente mirata nei comuni di Budoni, Torpè e Dorgali.

L’iniziativa, che ha coinvolto un numero significativo di unità operative, ha perseguito l’obiettivo primario di contrastare la pericolosità della guida in stato di alterazione alcolica, fenomeno tristemente ricorrente e spesso correlato a un elevato numero di incidenti stradali con conseguenze drammatiche.

Parallelamente, l’attenzione si è focalizzata sulla prevenzione e repressione di episodi di violenza, in particolare risse, che possano turbare la quiete pubblica.

L’operazione ha portato a esiti concreti, con la contestazione di diverse infrazioni.

In particolare, cinque individui sono stati segnalati alle autorità giudiziarie in seguito a rilievi di tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, evidenziando una pericolosa sottovalutazione del rischio associato alla guida in condizioni alterate.

Un ulteriore individuo è stato sanzionato per il possesso ingiustificato di un’arma contundente, una mazza in ferro, in luogo pubblico, configurando una violazione delle norme che regolano la detenzione di oggetti potenzialmente pericolosi.

Un terzo soggetto, pur con un tasso alcolemico lievemente superiore alla soglia di tolleranza, ha ricevuto una sanzione amministrativa, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza e prudenza da parte di tutti gli utenti della strada.

L’operazione non si è limitata a verifiche di routine, ma ha incluso anche un’analisi approfondita della presenza di cittadini stranieri sul territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di immigrazione e di prevenire potenziali problematiche legate alla sicurezza pubblica.

L’attività ha permesso di accertare la regolarità dei documenti e di verificare l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, contribuendo a rafforzare il controllo del territorio e a tutelare i diritti di tutti i residenti.

La complessiva operazione testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la legalità, attraverso un’azione di prossimità e una rigorosa applicazione delle leggi, al fine di tutelare la comunità e prevenire fenomeni di criminalità.