Carbonia, omicidio Musu: due indagati e pista tabulati telefonici

La comunità di Carbonia è sconvolta dalla tragica scoperta del corpo di Giovanni Musu, 53 anni, rinvenuto nella notte tra venerdì e sabato all’interno del parco di Rosmarino.

La dinamica, al momento ricostruita dagli inquirenti, evoca un’efferata aggressione culminata in un omicidio volontario, presumibilmente premeditato, e un tentativo disperato di occultare il crimine attraverso l’incendio del cadavere, fortunatamente interrotto dai Vigili del Fuoco.

Le indagini, condotte con rigore da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia, supportati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di William Serra e Marco Atzeni, entrambi individui con legami di conoscenza con la vittima.

L’iscrizione, una misura cautelare e non una presunzione di colpevolezza, si è verificata in vista dell’esame autoptico, un’analisi cruciale per determinare con precisione le cause e modalità della morte.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Fabio Basile e Giuseppe Cirronis, ha ad oggi rinunciato a nominare un perito per partecipare all’autopsia, un dettaglio che potrebbe avere implicazioni procedurali successive.

L’esame autoptico, eseguito dall’équipe diretta dal dottor Roberto Demontis presso l’ospedale Brotzu, si propone di fornire risposte fondamentali: il numero esatto di colpi inferti, l’individuazione del colpo che ha causato la morte, e la ricostruzione temporale dell’aggressione – se la vittima sia stata inizialmente aggredita a mani nude prima di essere colpita con l’arma bianca.

Queste informazioni sono vitali per stabilire la sequenza degli eventi e la precisa dinamica del delitto.

Gli elementi investigativi che hanno orientato l’attenzione dei Carabinieri verso Serra e Atzeni sembrano derivare dall’analisi dei tabulati telefonici di Musu, che hanno rivelato una serie di contatti rilevanti nei giorni precedenti l’omicidio.

Questa pista, attualmente al centro dell’indagine, suggerisce un possibile movente o, quantomeno, una relazione pregressa tra la vittima e i due indagati.

La scoperta del corpo, avvenuta intorno alle 3:00 del mattino, è stata preceduta dall’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a spegnere un incendio divampato nel parco.

Le fiamme, che avvolgevano le gambe del corpo esanime, avevano reso necessario l’allarme immediato, innescando l’intervento delle forze dell’ordine.

Parallelamente all’indagine sui due principali indagati, non si esclude la possibile esistenza di una terza persona coinvolta, la cui identità non è ancora stata accertata e che, per ora, non risulta formalmente indagata.

Le indagini proseguono senza sosta, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita di Giovanni Musu e di fare luce su un evento che ha profondamente scosso la comunità carboniese.

La speranza è che la verità emerga presto, restituendo giustizia alla memoria della vittima e offrendo un po’ di conforto ai suoi cari.