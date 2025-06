Caregiver e Cirrosi: Formazione per Gestire l’Encefalopatia

Caregiver e Cirrosi Epatica: Un Percorso di Istruzione e Supporto per la Gestione dell’Encefalopatia e il Mantenimento della Qualità di VitaLa cirrosi epatica, con le sue complesse e spesso debilitanti complicanze, impone una gestione olistica che coinvolge non solo il paziente, ma anche coloro che lo assistono: i caregiver. L’encefalopatia epatica, una delle manifestazioni più significative e potenzialmente invalidanti della cirrosi, rappresenta una sfida cruciale in questo contesto. Riconoscendo il ruolo fondamentale dei caregiver nel percorso di cura, gli specialisti del Policlinico Duilio Casula, attraverso la Struttura Semplice di Malattie del Fegato, hanno avviato un innovativo progetto formativo e di supporto.L’iniziativa mira a fornire ai caregiver gli strumenti e le conoscenze necessarie per anticipare, prevenire e gestire efficacemente gli episodi di encefalopatia avanzata, e per intervenire tempestivamente di fronte a segni preoccupanti. L’encefalopatia, come sottolinea il Professor Luchino Chessa, direttore di Malattie del Fegato, si manifesta con un ventaglio di sintomi che vanno da sottili alterazioni del ritmo sonno-veglia, disturbi dell’attenzione, irritabilità e modifiche della personalità, fino a compromettere gravemente lo stato neuro-psichico con disorientamento, comportamenti inadeguati, confusione e, nei casi più severi, coma.Il progetto, che prenderà avvio il 13 giugno, si articola in un ciclo di incontri dedicati ai caregiver dei pazienti seguiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. L’obiettivo primario è quello di empower i caregiver, trasformandoli in collaboratori attivi nel percorso di cura, capaci di riconoscere i primi segnali di allarme, di adottare strategie di gestione appropriate e di comunicare efficacemente con il team medico. Grazie a questa collaborazione e a una gestione proattiva, è possibile migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti con cirrosi epatica, mitigando l’impatto dell’encefalopatia e promuovendo il benessere generale.