Carlo Mascia, Sirena d’Oro: lo sport abbatte le barriere.

A Carlo Mascia, figura carismatica e instancabile presidente della Polisportiva Olimpia onlus, è stato conferito il prestigioso premio Sirena d’oro Hsa, un riconoscimento annuale promosso da Handicapped Scuba Association Italia.

Questo atto celebra un percorso di oltre trent’anni dedicato all’utilizzo dello sport, e in particolare delle attività subacquee, come potente strumento di inclusione sociale e di integrazione per persone con disabilità.

Il premio, che si pone come monito e ispirazione per il movimento subacqueo accessibile, onora pionieri e sostenitori che hanno contribuito a democratizzare l’accesso a questo affascinante mondo.

La cerimonia di premiazione, in programma a Bologna il 22 febbraio in concomitanza con la Fiera della subacquea, non è solo un evento di celebrazione, ma un’occasione per riflettere sull’importanza di abbattere le barriere fisiche e mentali che spesso escludono le persone con disabilità da esperienze ricreative e di crescita personale.

L’attività subacquea, con la sua immersione in un ambiente apparentemente inospitale, si rivela paradossalmente un luogo di libertà, di scoperta, di superamento dei propri limiti e di profondo contatto con la natura.

Ricevere questo riconoscimento rappresenta per Mascia, testimone e artefice di un progetto educativo innovativo, un’emozione profonda e una convalida del proprio impegno costante, anche di fronte alle sfide imposte dalla sua condizione di persona affetta da Sla.

La sua forza interiore, alimentata dalla passione per lo sport e dalla volontà di garantire opportunità a ragazzi e ragazze con disabilità mentale e relazionale – la sua “banda” colorata e splendida – rappresenta un esempio di resilienza e di profonda umanità.

La sua testimonianza ribadisce come l’handicap, pur ponendo ostacoli significativi, non possa soffocare la volontà di vivere appieno e di lottare per i propri diritti.

Il premio Sirena d’oro è un’occasione per ringraziare non solo Carlo Mascia, ma l’intera squadra che lo affianca.

Un ringraziamento speciale va all’istruttore di subacquea Marco Barbarossa e a tutto il team della Seaworld Cagliari, che con la loro visione e il loro supporto hanno reso possibile la realizzazione del progetto educativo della Polisportiva Olimpia onlus, un’oasi di speranza e di crescita per persone che meritano di vivere esperienze che arricchiscano la loro esistenza e valorizzino il loro potenziale.

La loro dedizione testimonia come l’impegno collettivo possa generare un impatto profondo, creando opportunità e abbattendo pregiudizi, contribuendo a costruire una società più inclusiva e accessibile a tutti.