Caso Piras: 21 anni a Alice Flore, un’eredità di violenza.

Il caso Piras, un intricato groviglio di vendette, silenzi e dinamiche familiari distorte, si è concluso con la sentenza definitiva a 21 anni di reclusione per Alice Flore, segnando l’epilogo di un lungo e doloroso iter giudiziario. La Corte d’Assise d’Appello di Cagliari ha emesso il verdetto, riconoscendo la responsabilità di Alice Flore, 41 anni, nel complesso quadro che portò alla tragica morte di Angelo Maria Piras, allevatore di Lula, barbaramente assassinato a colpi di fucile il 25 gennaio 2015.L’inchiesta, fin da subito avvolta da un alone di mistero e complicità, ha visto come figura centrale Nico Piras, fratello della vittima e marito di Alice Flore, che però, tragicamente, è stato a sua volta vittima di un omicidio, consumatosi il 1° ottobre 2023 sempre a Lula, durante i festeggiamenti di Cortes Apertas, per mano di Antonello, figlio del defunto Angelo Maria, in un crescendo di violenza inaudita.Il percorso giudiziario è stato costellato di colpi di scena e revirementi. Il primo grado aveva assolto sia Alice Flore che Nico Piras, decisione poi annullata dalla Corte di Cassazione. Un nuovo appello, tenutosi a Sassari, aveva inflitto una condanna a 24 anni sia ad Alice Flore che a Nico Piras. L’annullamento da parte della Cassazione ha reso necessario un ulteriore grado di giudizio a Cagliari, che ha portato alla sentenza attuale.La Corte d’Appello di Cagliari ha ritenuto Alice Flore colpevole di concorso morale e materiale nell’omicidio dell’ex cognato. Questo riconoscimento sottolinea la complessità delle dinamiche familiari coinvolte e suggerisce un ruolo attivo, seppur non diretto, di Alice Flore nella preparazione e nell’esecuzione del delitto. La decisione, respingendo l’istanza di assoluzione presentata dal Procuratore Generale Luigi Patronaggio, ha confermato la necessità di accertare le responsabilità di tutti coloro che hanno contribuito, anche indirettamente, a creare le condizioni che hanno portato alla morte di Angelo Maria Piras.L’omicidio di Nico Piras, a distanza di anni dal primo delitto, aggiunge un ulteriore livello di drammaticità e oscurità al quadro complessivo, sollevando interrogativi inquietanti sulle possibili connessioni tra le due tragedie e sui moventi che hanno spinto Antonello, il figlio della vittima, a compiere un gesto così efferato. Il caso Piras, pertanto, non si limita a un singolo delitto, ma si configura come un’analisi profonda delle dinamiche di una famiglia lacerata da rancori, invidie e forse, da segreti inconfessabili, un microcosmo distorto che riflette le più oscure pieghe dell’animo umano e la devastante potenza della vendetta.