giovedì 18 Settembre 2025
27.5 C
Cagliari
Cagliari Cronaca

Cgil a Cagliari: Solidarietà a Gaza e nuove proposte sociali

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un mare di bandiere palestinesi, un vessillo dopo l’altro, si estendevano lungo il percorso, intrecciandosi con gli emblemi della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, a testimonianza di una solidarietà che trascende i confini nazionali.
Il corteo, un fiume umano partito dalla Fiera di Cagliari, rappresentava la concretizzazione di una giornata densa di riflessioni e proposte.
L’iniziativa era nata dalla “Assemblea delle Assemblee” della Cgil, un evento cruciale per tracciare le linee di una nuova agenda sociale, un progetto ambizioso volto a ridefinire il ruolo del sindacato nel contesto sardo e nazionale.

La presenza del Segretario Generale nazionale, Maurizio Landini, aveva conferito all’incontro un’importanza particolare, catalizzando l’attenzione su temi cruciali quali la precarietà lavorativa, la crisi del sistema pensionistico e le disuguaglianze sociali, aggravate da un quadro economico incerto.
Il corteo, scatenato da una carica di speranza e rabbia, si è mosso al ritmo di “Bella Ciao”, una canzone che incarna la resistenza e la lotta per la giustizia.

In prima linea, Maurizio Landini, portavoce di un appello urgente: “Fermiamo la barbarie, insieme contro il genocidio a Gaza.
” Al suo fianco, il Segretario Generale della Cgil sarda, Fausto Durante, e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui la Vice Sindaca del Comune di Cagliari, Maria Cristina Mancini, a dimostrazione di un impegno condiviso a livello istituzionale.
La manifestazione non era solo una protesta, ma un atto di impegno civile, un grido di speranza per un futuro più giusto e pacifico.

L’eco delle parole e delle proposte emerse durante l’Assemblea delle Assemblee si è materializzata in un corteo colorato e determinato, che ha attraversato le strade di Cagliari, portando con sé le istanze di un’intera comunità.
L’arrivo sotto il Consiglio regionale è stato accolto con la presenza della Presidente della Regione, Alessandra Todde, e del Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, a sottolineare l’importanza del dialogo tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori per affrontare le sfide sociali ed economiche del territorio.

Il corteo, un mosaico di volti e di storie, ha consegnato un messaggio chiaro: la solidarietà verso il popolo palestinese è un dovere morale e un impegno per un mondo più equo e inclusivo.

La manifestazione si è conclusa con la promessa di un continuo impegno e una vigilanza costante per la difesa dei diritti dei lavoratori e per la promozione di una pace duratura.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved