Chirurgia d’Urgenza: Innovazione e Eccellenza nella Parete Addominale

La Chirurgia d’Urgenza del Policlinico Duilio Casula si configura non solo come centro di eccellenza nella gestione delle emergenze chirurgiche, ma anche come punto di riferimento avanzato per il trattamento delle patologie della parete addominale anteriore.

L’attività chirurgica, che supera i cento interventi annui, abbraccia un ampio spettro di interventi complessi, con un progressivo e significativo aumento dell’applicazione di tecniche mini-invasive laparoscopiche, affiancate all’approccio tradizionale “open” quando necessario, anche per la gestione di ernie inguinali e crurali.

La visione strategica della Chirurgia d’Urgenza, guidata dal direttore Adolfo Pisanu, ha portato ad un’evoluzione significativa, trasformando il reparto in un centro specializzato nella riparazione di difetti complessi della parete, ernie e laparoceli, offrendo percorsi diagnostico-terapeutici completi e innovativi.

Questa integrazione di competenze permette di affrontare problematiche che spesso rappresentano una sfida per altre strutture.

Un’innovazione rilevante introdotta nel reparto è l’implementazione del sistema Fasciotens, un dispositivo progettato per facilitare la ricostruzione della parete addominale in casi particolarmente delicati.

Il sistema consente un allungamento controllato e sicuro dei muscoli e delle fasce, un aspetto cruciale nella gestione di laparoceli complessi caratterizzati dalla perdita di domicilio viscerale – una condizione in cui gli organi interni non sono più contenuti all’interno della cavità addominale – o in pazienti precedentemente sottoposti a “open abdomen” in urgenza, un intervento salvavita che temporaneamente lascia la cavità addominale aperta.

L’impiego di Fasciotens si rivela fondamentale in scenari critici: la sua applicazione permette di ridurre progressivamente la distanza tra i margini della parete addominale, diminuendo la tensione intraddominale e incrementando significativamente le possibilità di una chiusura primaria e duratura.

Questo approccio non solo ottimizza la guarigione post-operatoria, ma contribuisce anche a ridurre il rischio di recidive, un evento che può compromettere la qualità di vita del paziente.

Per consolidare questa expertise e promuovere l’apprendimento continuo, il Policlinico ha recentemente ospitato il dottor Gereon Lill, ideatore del sistema Fasciotens, proveniente da Colonia, in Germania.

Questa collaborazione ha offerto un’opportunità unica per l’equipe chirurgica, permettendo di affinare le proprie competenze attraverso l’osservazione diretta e la partecipazione ad interventi chirurgici complessi.

Il trasferimento di conoscenze e l’aggiornamento professionale rappresentano un investimento strategico per il Policlinico Duilio Casula, a beneficio dei pazienti.

Il dottor Mauro Podda, chirurgo della Chirurgia d’Urgenza, sottolinea come l’utilizzo di Fasciotens ampli le opzioni terapeutiche per pazienti con problematiche estreme, spesso caratterizzati da fragilità clinica e da una storia di complessi interventi chirurgici.

La ricostruzione sicura della parete addominale in questi casi rappresenta un intervento salvaguardia della qualità della vita, riducendo il rischio di complicanze future e offrendo una prospettiva di benessere a persone che affrontano sfide sanitarie significative.

La capacità di offrire soluzioni avanzate per patologie complesse consolida il ruolo del Policlinico Duilio Casula come centro di riferimento a livello regionale e nazionale.